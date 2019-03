Podurile mici din Capitală, periculoase și în stare dezastruoasă. Unde sunt banii alocați pentru reabilitare și ce spun autoritățile

Foto: PUBLIKA.MD

Pline de găuri, fără balustrade, cu asfaltul fisurat şi plăci de beton care stau să cadă. Este starea actuală a unor poduri mici din Capitală. Cele mai multe nu au mai fost reparate de decenii, banii fiind alocaţi pentru întreţinerea celor mari, precum viaductul din sectorul Botanica sau cel de pe strada Ismail. Responsabilii spun că toate podurile, inclusiv cele mici, vor fi reabilitate.



Trotuarul acestui pod care traversează râul Bîc şi face legătură între străzile Albişoara şi Petru Rareş este ocolit de pietoni. Motivul e evident: plăcile din beton au început să se macine, iar pentru a nu-şi risca viaţa, oamenii aleg să meargă pe carosabil.



"Şi aşa mă dor picioarele, să-mi rup capul şi acolo. Aici poţi să-ţi rupi capul".



"E periculos, mai ales când cu copii, aşa de mână. De mână că e periculos, fiindcă nu ştii când cade".



Oamenii care locuiesc în vecinătate spun că situaţia s-a agravat în ultimii cinci ani. În tot acest timp, podul nu a fost reparat niciodată.



"Până când autorităţile se vor apuca de treabă, vom încerca să reparăm noi acest pod, cel puţin partea pietonală... cu ajutorul elementelor grafice. Aşa ar trebui să arate trotuarul după o reparaţie capitală. Pentru a transpune însă această imagine în realitate, este nevoie de multă muncă şi, evident, de cheltuieli substanţiale".



De intervenţia autorităţilor e nevoie şi în cazul podului care trece sub viaductul de pe strada Mihai Viteazul.



"Într-o stare deplorabilă se află şi acest pod situat pe aceeaşi stradă, la doar câteva sute de metri distanţă de cel precedent. Balustradele sunt gata să cadă, iar unele elemente, fără mare efort pot fi scoase cu mâna".



Podul a fost ridicat acum 30 de ani de către locuitorii unui cartier din zonă.



"Am pus singur curlatele, că era oleacă mai îngust şi mai jos. L-am mai lărgit şi atâta. Am cheltuit matincă vreo trei mii de dolari.

- Şi de atunci s-a mai făcut ceva la acest pod?

- Nimic, nimic".



Din cauza stării dezastruoase, atât pietonii cât şi şoferii susţin că de fiecare dată, traversează podul cu frica-n sân.



"Drumul e distrus, e foarte îngust. Pentru mine nu e problemă să trec, pentru o maşină mai lată, e problemă".



"Va cădea într-o bună zi. E într-o stare oribilă".



Şeful direcţiei Transport şi Căi de Comunicare, Vitalie Butucel a dat asigurări că ambele construcţii vor fi reparate. Acesta însă nu a vorbit despre costuri şi nici nu a anunţat un termen de efectuare a lucrărilor.



"Ele la moment nu prezintă pericol dar ni se recomandă o reparaţie în regim de urgenţă în aproximativ un an, doi, în dependenţă de posibilităţile financiare ale municipalităţii", a declarat Vitalie Butucel, şef direcţia Transport Public,

Căi de Comunicaţie, Chişinău.



În Chişinău sunt 20 de poduri şi viaducte.