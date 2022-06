Podul de pe strada Mihai Viteazul din Chişinău va intra în reparaţie capitală

Viaductul de pe strada Mihai Viteazul a fost construit în anul 1978. Podul, care trece peste râul Bâc, strada Albişoara şi peste linii de cale ferată, are o lungime de aproape 300 de metri şi lăţimea de 22 de metri. Construcţia este veche şi degradată."De aproape jumătate de secol, acesta nu a fost reparat capital niciodată. S-au făcut doar unele lucrări de întreţinere. Nu e de mirare că astăzi, viaductul a ajuns într-o stare deplorabilă. "Carosabilul este plin de gropi şi denivelări, iar în locul rosturilor de dilatare s-au format adevărate cratere. Podul se zguduie atunci când este traversat de autovehicule.Într-o stare deplorabilă este şi partea pietonală. Parapetul metalic este ruginit, iar pe alocuri este deteriorat şi stă mai mult de formă."Podul se desface. Trebuie capital remontat. Mâine pomane o să cadă cineva jos, cu tot cu maşini.""Nu sunt drumar şi nici specialist în construcţia podurilor, dar faptul că se clatină când pe el trece mult transport, când este ambuteiaj, e rău. Să nu se prăbuşească într-o bună zi. "Crăpături şi găuri am găsit şi în fundaţia construcţiei."Pentru maşinile acestea mari, e foarte periculos. Poate să se prăbuşească.""Ele îs făcute de sovietici. Dacă să vorbim aşa, toate podurile din oraş îs rămase de la sovietici. Şi ar trebui demult să li se facă o reparaţie capitală că ele tot au termen, cum nu ai da. "În luna iulie, podul va intra în reparaţie capitală, promit responsabilii de la Direcţia transport public şi căi de comunicaţii. Lucrările se vor desfăşura în două etape."Nu vom exclude absolut traversarea podului pe perioada de reparatie. El va fi reparat în două etape, pe jumătăţi pentru a permite traversarea şi neadmiterea colapsului de transport în Municipiul Chişinău."Lucrările vor fi finalizate în doi ani, iar costul acestora se ridică la aproximativ 100 de milioane de lei, bani alocaţi de primăria Chişinău. În Capitală sunt 20 de poduri, podeţe, viaducte şi estacade care vor fi supuse unor expertize tehnice până la sfârşitul acestui an. Autorităţile municipale au alocat în acest scop opt milioane de lei.