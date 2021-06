Podul de pe strada Ismail din Capitală nu va fi reparat nici în acest an. Autorităţile s-au limitat doar să vopsească balustrada

În această primăvară, autorităţile Capitalei s-au limitat doar să vopsească balustrada podului de pe strada Ismail, în loc s-o repare. Şeful interimar al Direcţiei Transport, Vitalie Mihalache, recunoaşte că podul este într-o stare dezastruoasă, însă, nici în acest an, el nu va fi renovat capital. În schimb, municipalitatea planifică să repare podul de pe strada Mihai Viteazul.



"Proiectarea lucrărilor de renovare a podului de pe strada Ismail va dura în jur de un an şi şapte luni. Doar după ce documentul va fi gata, autorităţile vor începe reparaţiile. Până atunci, drumarii de la "Exdrupo" se ocupă de întreţinerea curentă a podului. De exemplu, balustrada a fost vopsită, chiar dacă este plină de găuri.



Autorităţile au şi o explicaţie în acest sens.



"În momentul când ei au efectuat lucrările de vopsire a parapetului nu permitea intervenţii de tipul pe care le solicitaţi, pentru a consolida şi a evita. Dar, sper eu că în curând o să avem şi condiţii, şi toate materialele necesare", a declarat şeful interimar al Direcţiei Transport şi Căi de Comunicaţie, Vitalie Mihalache.



Vitalie Mihalache ne-a mai spus că a fost lansată o licitaţie pentru proiectarea lucrărilor de reparaţie a podului, însă procedura este anevoioasă:



"În prezent, suntem într-o reţinere de procedură, din motiv că sub pod avem două construcţii care creează obstacole sau impedimente la valoarea reală a stării sau expertizarea reală a stării podului".



Între timp, locuitorii Capitalei sunt nevoiţi să meargă pe un pod aflat într-o stare deplorabilă.



"E straşnic. Ce să mai adaug aici?"



"Iată, când trec o mulţime de maşini, filmaţi cum tremură acest pod. Cred că, în curând o să se prăvale. Aşteptăm când o să fie o nenorocire, după asta şi o să facem ceva."



"Cred că este puţin avariat, dar, lasă să se expună experţii."



Un alt pod care aşteaptă să fie reparat este cel de pe strada Mihai Viteazul. Autorităţile au alocat 58 de milioane de lei pentru demararea lucrărilor şi au anunţat o nouă licitaţie, după ce anul trecut nu s-a înregistrat niciun participant.