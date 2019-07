POD CARE STĂ SĂ CADĂ: Construcţia leagă satele Varniţa şi Gura Bîcului

Podul care leagă satele Varniţa şi Gura Bîcului din raionul Anenii Noi stă să se prăbuşească de la o zi la alta, din cauza stării sale deplorabile. După ce au primit mai multe plângeri din partea locuitorilor, dar şi a autorităţilor locale, reprezentanţii Consiliului raional au declarat că podul va intra în reparaţie în regim de urgenţă, chiar de la începutul săptămânii viitoare. Între timp, şoferii sunt îndemnaţi să-l traverseze cu prudență.

"Podul are o lungime de 56 de metri şi a fost construit în anul 1968, iar de atunci nu a fost niciodată reparat. De-a lungul timpului, fisurile care s-au format pot ajunge chiar până la 10 centimetri în lăţime şi pun în pericol viaţa şoferilor care traversează podul."



Locuitorii celor două sate, dar şi autorităţile locale din Varniţa şi Gura Bîcului au făcut, de-a lungul timpul, mai multe demersuri la Consiliul raional, pentru ca acest pod să fie reparat. Ei spun că le este frică să mai treacă pe acolo, pentru că-şi pun viaţa în pericol.



"N-o mai fost reparat de pe vremea ruşilor, trecem şi noi de azi pe mâine, dar ne temem să nu cadă. Trec în fiecare zi pe aici cu microbuzul încărcat cu oameni, cu copii, îmi este frică. "



"E foarte periculos, foarte. Cum ajungem aici, ne temem tare. Foarte mult ne dorim să fie reparat. Merg în toată ziua pe aici de minim două ori."



"Cum îl vedeţi aşa şi este, normal că ne este frică. N-a fost reparat de mulţi ani."



După ce o comisie specială a evaluat starea podului, autorităţile raionale au luat decizia ca acesta să fie reparat, dar nu integral. În acest sens au fost alocaţi 400 de mii de lei din bugetul Consiliului raional Anenii Noi.



"Am format o comisie la nivelul consiliului şi am mers în colo. După asta, am mers la cei de la Administraţia de stat a Drumurilor şi am făcut expertiza podului. Constructivul podului este bun, vom repara balustradele, partea carosabilă pe ambele părţi este avariată, pietonalele sunt avariate", a spus preşedintele raionului Anenii Noi, Serghei Rapcea.



Lucrările de reparaţie a podului vor fi efectuate de către o companie privată de construcţii şi ar urma să fie finalizate în cel mult două săptămâni.