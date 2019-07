Poate atinge intensitatea maximă a unei note. Ea este soprana care are cea mai puternică voce de pe planetă

Foto: captura video

O soprană din Bulgaria are cea mai puternică voce de pe planetă. Talentul său a fost înregistrat anul trecut în Cartea Recordurilor Guinness, însă abia recent a obţinut diploma, care confirmă că ea poate atinge cea mai mare intensitate a unei note.



Pentru a demonstra că merită să fie înscrisă în Cartea Recordurilor, Smiliana Zaharieva a trebuit să-şi înregistreze vocea într-un studiou, iar atunci când a depăşit limita de 110 decibeli să menţină nota atinsă pentru cel puţin cinci secunde.



"Prietenii, rudele şi cunoştinţele mele au observat că atunci când ne distram la petreceri, vocea mea devenea din ce în ce mai puternică. Am reflectat asupra acestui lucru şi apoi mi-am verificat intensitatea vocii. Aşa am ajuns să depăşesc recordul Guinness", a menţionat soprana.



Soprana Smiliana Zaharieva, originară din oraşul bulgar Plovdiv este prima care reuşeşte să atingă 113,8 decibeli, potrivit datelor înregistrate de Cartea Recordurilor.