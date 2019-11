Pneumonia face victime: 45 de copii au murit, pe parcursul anului trecut

Pe parcursul anului trecut, în Moldova, 45 de copii cu vârste de până la cinci ani au murit din cauza pneumoniei. Potrivit medicilor, una dintre cele mai importante probleme în acest sens este nedorinţa părinţilor de a se adresa la timp la medic. Tot mai des, mamele aleg să apeleze la sfaturi de pe internet, decât la un specialist calificat.



"Из всех случаев, когда к нам обращаются, около 85% - это острые респираторные заболевания. Если прибегнуть к статистике за последние три года, то можно сказать, что из 100% детей с респираторными заболеваниями мы диагностируем пневмонию у 37% - это за 2018 год. В 2017 году цифра была немного больше - 38%, а в 2016 году - 40%", a zis Aliona Rotari, vicedirector la Spitalul Municipal de Copii nr. 1.



Simptomele de bază ale pneumoniei sunt tusea, febra, scăderea poftei de mâncare sau apariţia cearcănelor. Dacă ajungem la timp la medic, pneumonia este depistată la timp şi pacientul începe tratamentul de specialitate. Pentru că orice minut de întârziere poate costa viaţa unui copil.



"Mamele nu au la dispoziţie mult timp, pentru că sunt forme grave. În două zile se pot produce atâtea schimbări că va fi greu să facem faţă situaţiei", a spus Nicolae Chischin, şef adjunct al secţiei Reanimare şi Terapie Intensivă.



Cu o formă gravă de pneumonie s-a ciocnit şi copilul de doar doi ani al Marianei Gurulea.



"Două săptămâni tusea nu trecea şi m-am adresat medicului de familie, care ne-a zis că după bronşită este ceva normal. Am mers la Institutul Mamei şi Copilului şi acolo ne-au făcut o radiografie. S-a dovedit, că copilul are deja lichid în plămâni şi am fost internaţi. "



Cei de la Agenţia Naţională de Sănătate Publică susţin că pneumonia este una dintre cauzele principale ale morbidităţii în rândul copiilor cu vârste de până la cinci ani. Potrivit datelor statistice, în fiecare zi, în lume, se sting din cauza pneumonie în jur de 2400 de micuţi.