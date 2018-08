Ploile torențiale din această vară au afectat GRÂUL! Agricultorii au început mai târziu campania de recoltare

Ploile din acest an au afectat cantitatea şi calitatea grâului. Din cauza precipitaţiilor abundente, agricultorii au fost nevoiţi să întrerupă campania de recoltare. Iar buruienile care au crescut într-o perioadă scurtă de timp au îngreunat şi mai mult procesul de strângere a cerealelor. Astfel, recolta de grâu va fi mai mică faţă de anul trecut cu aproape jumătate de tonă la hectar, susţin specialiştii. Cea mai gravă situaţie este în raionul Rezina, unde au fost compromise până la 30 la sută din terenurile cultivate.



Andrei Gârlea a semănat grâu pe aproape 1500 de hectare. Agricultorul spera să strângă peste 7 mii de tone de cereale, dar va aduna cel mult 5 mii de tone.



"Numai s-a început secerișul, au început ploile. Am avut de suferit în primul rând calitatea la grâu, în al doilea rând pierderile. Din motivul că buruianul a acoperit, o parte a fost culcat la pământ şi nu a fost posibilitate de recoltat", a spus Andrei Gârlea, agricultor.



Situaţia nu este mai bună nici la alţi agricultori.



"În prezent, în raionul Rezina în jur de 15-17 % ne recoltate de grâu. Principala cauză sunt condiţiile climaterice. Aproape zilnic am avut ploi, cum spun agricultorii nu au avut aşa zile întregi de lucru", a declarat Vera Cernea, şefa direcţiei agricultură, raionul Rezina.



Până în prezent, de pe 98 la sută din totalul terenurilor semănate în toată ţara, au fost strânse în jur de un milion 20 de mii de tone de grâu, cu 230 de mii de tone mai puţin faţă de anul trecut. Şi seceta din această primăvară a redus din recoltă.



"Nu am avut precipitaţii. Asta a infuenţat foarte mult. Taman în această perioadă când spicoasele trebuiau să-şi formeze spicul, trebuia să-şi ia acea cantitate de apă ca să se poată dezvolta", a menționat Vasile Şarban, şef de direcţie din cadrul Ministerului.



Fermierii spun că cerinţele exportatorilor sunt mai mari. La fel şi preţul a crescut cu aproape 40 de bani pentru un kilogram.



"De acum prețul la grâu s-a majorat. Noi avem piață, încheiem contracte. Trei mii tone de grâu noi deja am exportat. Nu mai speram să reușim să recoltăm că chiar toți ne făceam griji", a spus Andrei Gârlea, agricultor.



Cu toate acestea, specialiştii spun că preţul pâinii va rămâne neschimbat datorită rezervelor rămase de anul trecut. Recoltarea grâului se va încheia la sfârşitul săptămânii viitoare.