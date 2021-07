Ploile torențiale au făcut DEZASTRU în mai multe localităţi din raionul Cahul Oamenii sunt DISPERAȚI

În satul Iujnoe a fost nevoie de intervenţia pompierilor în mai multe gospodării. Printre ele se numără și cea a lui Sergiu Nijelschi. Acesta povestește că apa le-a intrat în casă, iar, la un moment dat, s-a pomenit cu un perete prăbuşit din caza umezelii."În casă era apa aşa, la genunchi. Soţia dormea într-o cameră şi eu în alta. La ora patru dimineaţa a căzut peretele. Şi ce să fac? Am chemat electricianul că stă contorul jos", a spus Sergiu Nijelschi, locuitor satul Iujnoe raionul Cahul."Să ne ajutaţi din partea dumneavoastră, măcar cu ce puteţi. Unde să trăim noi acum? Soţia este bolnavă. Şi eu am probleme cu un picior"."În bucătăria de vară apa era cât patul. A venit cu nămol. Aici pe sub poliţe era apă. Toate lucrurile din debara le-a împrăştiat apa. În pivniţă apa era aşa. Vreo două ore am scos şi am scos", a spus femeia."Trebuie de deschis poarta, să iasă apa. Dar ce apă era aici, deloc nu ne era a ieşi afară. Beciul e plin cu apă, gaura la garaj e plină cu apă. Bine că măcar maşina nu a înecat-o. Noroc de pompieri că au venit repede. În jumătate de oră cum le-am sunat şi ne-au scos toată apa", a povetist bărbatul.Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în prezent, comisiile specializate lucrează în teritoriu pentru a evalua pagubele provocate de averse.