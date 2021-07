Ploile torenţiale au distrus culturile agricole. Locuitorii raionului Căuşeni sunt disperaţi şi spun că tot ce au agonisit s-a dus cu apa

Ploile torențiale de luni i-au lăsat pe mai mulți locuitori din raionul Căuşeni cu gospodăriile inundate și culturile agricole la pământ. Oamenii sunt disperați. Ei spun că tot ce au reușit să agonisească s-a dus odată cu apa.Liuba Jurapscaia din satul Chircăieşti ne-a povestit cu lacrimi în ochi că apa a distrus totul în cale."Iată aici mi-a înecat tot, grădina e toată înecată. Apa până în casă a intrat, şi în casă din pod mi-a curs, a căzut o bucăţică de pod. Şi apa iată până aici a fost şi până în antreu în colo plin."Femeia spune că nu ştie cum o să se descurce."Sunt singură, bărbatul mi-a murit şi sunt singură. Da ce o să fac mai departe nu ştiu, poate a veni fata, ginerele".Într-o situaţie similară sunt și alți săteni care s-au speriat când au văzut atâta apă."Eu din casă când am ieşit, aşa la genunchi. În garaj, era până aici, se cunoaşte până unde era apa. Grădina a fost afectată cu totul, am început astăzi să scot usturoiul, dacă îl mai lăs, nu o să mai am nimic.""Se vede după poartă, iată s-a dus toată ograda şi mi-a umplut fântâna aia care de izvor.""Am ieşit că nici nu puteam ieşi, am luat încălţămintea în mână şi toată de glod. Da acasă, mi-a căzut podul în faţa casei o bucată mare şi mă urcam eu în pod să mai scot da nu reuşeam."Autoritățile locale urmează să evalueze suma pagubelor.