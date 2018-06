PLOILE AU FĂCUT PRĂPĂD ÎN ŢARĂ. Zece gospodării din satul Gherman au fost inundate

Ploile din aceste zile au făcut prăpăd în satul Gherman, raionul Ungheni. Zece gospodării au fost complet inundate, iar oamenii au rămas blocați în curte. Câteva minute au fost suficiente pentru ca puhoaiele să distrugă cu nemiluita culturile şi să umple beciurile oamenilor cu apă.

Agafia Ivanova, o pensionară de 70 de ani a privit neputincioasă cum rămâne fără tot ce a crescut în grădină. Femeia spune că în ultimii 30 de ani gospodăria i-a fost inundată de trei ori.



”În fața casei e numai mâl. Am spălat, am rănit. Săptămâna trecută nu a fost așa tare, dar acum e potop. Eu nu mă pot duce în grădină după o ceapă”, a spus o locuitoarea a satului Gherman, Agafia Ivanova.



Iar acești bătrâni spun că apa le ajungea până la genunchi.



”În bașcă, în sarai și aici tot unde e usturoiul, ami puțin s-a dus la păsări, dar acolo e puțin mai ridicat.”



”Eu unde să ies din ogradă? Iaca ieri am ieșit și am căzut jos, iaca fata și un bărbat m-au adus până acasă și până m-am spălat, eram toată murdară. Totul e ud că nici n-am cu ce mă îmbrăca.”



Sătenii au încercat să ridice diguri pentru a opri apa.



”Am adus șâfer din gospodăria mea și am pus șâfer, am pus pământ, am cărat cu brațele, cu mâinele, cu lopețile. Eram udă toată, murdară toată. Și am pus șâfer și am făcut damba”, a spus o locuitoarea a satului Gherman, Alexandra Cernei.



Localnicii spun că gospodăriile le sunt inundate la fiecare ploaie, din cauza scurgerilor pluviale care n-au fost curățate de 10 ani.

Deocamdată nu se cunoaște suma pagubelor provocate de intemperie. Oamenii spun ca ar fi vorba de câteva mii de lei pentru fiecare gospodărie afectată.