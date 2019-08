Ploile au făcut prăpăd în sudul ţării. Mai multe case, beciuri şi grădini au fost inundate de ape

Ploile puternice de weekendul trecut au făcut prăpăd în sudul ţării. Cele mai afectate localităţi au fost în raioanele Cahul, Leova, Cantemir, Ceadîr-Lunga şi Taraclia, unde apa a inundat mai multe case, beciuri şi grădini. Localnicii spun că odată cu puhoaiele a fost spălată şi munca lor. În unele sate a fost necesară intervenția salvatorilor, pentru a pompa apa din gospodării.

Sâmbătă, timp de trei ore cât a ţinut ploaia, aproape 60 de case din satul Corten, Taraclia au avut de suferit.



Femeia din imagini spune că apa i-a distrus toată roada din grădină.



"Eram în cameră şi îmi era frică să deschid uşa. Până aici era apa. Pe fereastră am văzut cum apa ducea tot în drum. A fost roadă în grădină. Am avut morcovi, sfeclă. Am reușit să scot ceapa, însă și pe aceasta a luat-o apa", a spus Maria Delibaltova, locuitoare a satului Corten.



Apa a făcut prăpăd şi în casa femeii.



"E murdărie aici. Tot frigiderul e murdar. Credeți va mai lucra ?"



În ajutorul bătrânei au venit şi unele rude, care au încercat să mai salveze câte ceva din proviziile făcute pentru iarnă.



"Apa a ajuns până la a doua scară. Butoiul cu vin pluteşte. Acum încercăm să salvăm aceste vase. Spălăm tot şi apoi vom scoate tot nămolul de acolo, ca ulterior să se usuce tot. "



Şi bătrâna din imagini a avut de suferit, apele i-au surpat un perete de la beci.



"Am văzut cum cade, cade şi în sfârşit s-a prăbuşit tot. Am avut acolo şi borcane, ulei câteva sticle de vin. Totul s-a prăbuşit acolo. Au venit pompierii şi au pompat toată apa", a zis Nadejda Marcova, locuitoare a satului Corten.



Ploile abundente au distrus şi peste cinci kilometri de drum local. Autoritățile urmează să evalueze pagubele. Primarul spune însă că nu va putea ajuta oamenii deoarece nu are bani în buget şi va cere ajutor de la autorităţile raionale.



"În ziua următoare a fost o comisie raional pentru situații excepționale. Am fost în jur de 10-15 persoane. Am fost prin ogrăzi şi oamenii ne spuneau de prejudiciile lor. Nu vă pot spune suma exactă a prejudiciilor. Doar de un milion şi jumătate avem nevoie pentru reabilitarea drumului", a declarat Anatoli Arabadji, primarul satului Corten.



Şi în oraşul Ceadîr-Lunga apa a ajuns în casele oamenilor. Aici din cauza ploilor abundente au fost afectate mai multe gospodării.



" A fost multă apă . În ogradă a fost cam atâta apă. Vecinii tot au fost inundați , bucătăria a fost plină de apă"



"A venit multă apă de la început. Era jumătate de metru de apă în grădină."



Primarul oraşului spune că inundaţiile sunt provocate de faptul că râuleţul din apropierea localităţii nu a fost curățit de mai mult timp. Astfel , apa care se adună după ploaie ajunge în ogrăzile din apropiere.



"Avem două râuri care trec prin municipiul nostru. Este vorba de rîulețul Stratan, care ne-a făcut probleme mari în 2016. Acum avem probleme cu canalul Jîleabu, care are în jur de 300 de metri şi se scurge în râuleţul Lunga. Trebuie să curățim canalul, care are legătură cu râuleţul", a menționat Anatoli Arabadji, primarul satului Corten.



Autoritățile din Ceadîr-Lunga au un proiect de amenajare a râului, care al înlătura problema inundaţiilor, dar acesta rămâne deocamdată doar pe foaie din lipsa banilor.