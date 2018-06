Ploile au făcut prăpăd în nordul ţării. Zeci de gospodării au fost inundate

foto: publika.md

Zeci de gospodării din satul Chirileni, raionul Sângerei, au fost inundate aseară, după câteva minute de ploaie torenţială. Localnicii spun că se pomenesc în asemenea situaţie de fiecare dată ce cad precipitaţii.



Femeia din imagini spune că ploaia i-a înnămolit grădina și i-a nimicit cele zece familii de albini.



''Ne-a murat tot, și aici apă și dincolo apă. Peste tot e apă. Și la găini și în grădină, nu știm ce să facem. Nu a mai fost așa ceva,am deja 70 de ani de când sunt aici, a mai ploat, dar era șanțul curățit acum însă toată apa a intrat în grădini. Albinile din stupi au murit'', a spus DOMNICA GORBUL, locuitoare a satului Chirileni, Sângerei



În unele locuri apa a depăşit chiar şi 40 de centimetri. Şuvoaiele au intrat şi în unele case.



''Așa tare a ploat și a mâlit tot, nu puteam să intru în cuhne să-mi fac mâncare. ''



''De-o jale, era strașnic. Eu ieri am fost până aici așa de tare huia apa aici, era apa până la genunchi, am pIerdut și încălțămintea când treceam prin apă.''



''Nu poți să ieși niciodată după ploaie din sat, aici sunt copii mici, bătrâni. Ambulanţa nu vine aici. Nu e un gospodar.''



Oamenii dau vina pe autorităţile locale că nu au curăţat canalele de evacuare a apelor pluviale.



''Ele au fost curățite mai înainte , dar dacă vine de pe dealuri apa și mâlește nu e vinovat nimeni. Am format comisia au venit, o să facem acte și pe urmă o să le dăm un ajutor la familiile inundate'', a spus Sergiu Gubenco, Primarul comunei Drăgănești, Sângerei



Nămol vezi nu doar în sate, dar și pe unele străzi din orașul Bălți. Fiecare ploaie le transformă viața în coșmar locuitorilor de pe strada Heciului.



''Am dori macăr pietriș să facă drumul acesta. Să putem ieși și noi pe o vreme mai rea, poate mai glod.''



''Tot orașul plătește impozite, muncesc plătesc impozite din fondurile acestea se fac drumurile.''



''Au spus că o să facă și nimeni nu face nimic, mergem prin glod, acolo e deal, râpă. Nu face nimeni nimic. În caloși umblăm, în ciubote. ''



Vremea a făcut ravagii şi în alte localităţi din nordul țării. În satele Hlinaia și Gordineștii Noi, din raionul Edineț ploile au distrus mai multe hectare de livezi. Iar în orașul Dondușeni vântul puternic au smuls circa 90 foi de ardezie de pe acoperișul unui bloc.