Ploile abundente şi vântul puternic au afectat culturile agricole din Autonomia Găgăuză. Ce spun autorităţile

Ploile abundente şi vântul puternic din ultimele săptămâni au afectat culturile agricole din Autonomia Găgăuză. Autorităţile susţin că 20% din cele 140 de mii de hectare au fost compromise. Cel mai mult au avut de suferit grâul, orzul, floarea-soarelui şi muștarul alb.Ivan Mardari are 1300 de hectare de cereale, floarea-soarelui și porumb. În plus, are viţă-de-vie şi livezi.''În această zonă, floarea-soarelui s-a îmbolnăvit. Nu ne-am aşteptat la aşa ceva. Unele soiuri au fost afectate foarte tare, le-am cultivat din nou şi iar au fost afectate, a treia oară am cultivat porumb. Boala a afectat 50% din culturi.''Agricultorul spune că ploie au afectat şi grâul în proporţie de 50-60%, iar dacă ploile vor continua, nu vor mai avea ce recolta.Şeful Direcţiei pentru sectorul agroindustrial din Autonomia Găgăuză, Andrei Dimitrioglo, spune că şi muştarul alb a avut de suferit.''Muştarul avea o înălţime de mai bine de doi metri. Au fost vânt şi ploi puternice şi a rupt această cultură.''Autorităţile din UTA Găgăuzia susţin că anul acesta, ploile torenţiale au afectat şi livezile.''În mare parte, cireşele au fost afectate. Nu pot fi vândute şi nici pentru suc nu vor fi utilizate, deoarece fabrica de conserve nu este dispusă să proceseze cireşele. Aceste fructe vor fi lăsate pe câmp.''Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, din cauza precipitaţiilor abundente din ultimele zile, au fost afectate peste 500 de hectare de culturi în raioanele: Drochia, Cahul, Criuleni şi Floreşti. Din cauza vântului puternic, în satul Chetrosu din raionul Drochia, vântul a smuls 432 de foi de ardezie și 360 de metri pătrați de țiglă de pe mai multe case și depozite. Iar în satul Cârpești din raionul Cantemir 600 de metri de drum în variantă albă a fost spălat de ape.