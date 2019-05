PLOILE ABUNDENTE FAC RAVAGII. Râuri ieșite din albii și zeci de gospodării inundate

foto: IGSU

Ploile de aseară au dat bătăi de cap salvatorilor şi locuitorilor din mai multe raioane. În nordul ţării, în oraşul Mărculeşti din Floreşti, nivelul apei în Răut a crescut considerabil şi râul a ieşit din albie.



”Aici nu se vedea nimic, era alb tot. Apa o fost, iaca se vede până unde. Era o strășnicie. Nouă mi se părea că vine potopul din partea cealaltă”.



”De la ploaie, poftim ce s-a întâmplat. Aici sunt izvoare, care le-au început a curăți și le-au lăsat așa. Aici a pus nu demult pietruș și poftim, banii s-au dus, unde? în Răut. Dacă acuma cum spuneți că încă două zile vor fi ploi, pur și simplu pe noi o să ne înece”.



”Într-adevăr ne temem, că suntem aproape de gîrlă și suntem în pericol”.



Din cauza inundaţiilor, apa din fântâni nu poate fi consumată.



”Cum a început apa a veni de la Răut, cum se prinde a grămădi, ea vine vine, pe sub pământ drept la fântână. Și în beci am avut. Am mutat beciul în vârful dealului, dar totdeauna și acuma vine apă”.



Primarul localiţătii nu a răspuns la telefon pentru a spune ce măsuri vor fi întreprinse în continuare. Situaţia este similară şi în comuna Lalova, din raionul Rezina, unde mai multe drumuri şi gospodării au fost inundate.



Tot din cauza ploii puternice, în Slobozia Mare, din raionul Cahul, un camion și un microbuz au ajuns în șanț.



”Aici e Slobozia Mare și nu putem trece.”



Iar în satul Cişmichioi, din municipiul Comrat, a plouat cu grindină.



Avertizarea hidrologică privind creşterea nivelului de apă în râul Nistru este valabilă până în 30 mai.