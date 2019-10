Ploi torențiale în Vietnam: Cel puțin trei oameni au murit

Cel puţin trei persoane şi-au pierdut viaţa şi cinci au fost rănite în urma ploilor torenţiale care au căzut în ultimele zile în centrul Vietnamului, au anunţat vineri autorităţile, scrie agerpres.ro.

Un băiat în vârstă de doi ani şi un bărbat de 53 de ani au murit înecaţi în provincia Nghe An, a declarat Comitetul Central pentru Prevenirea şi Controlul Catastrofelor Naturale. A treia victimă este un bărbat de 32 de ani, care a fost lovit miercuri de fulger.



Cinci elevi de gimnaziu au fost, de asemenea, răniţi după ce au fost loviţi de fulgere în aceeaşi zi în drum spre şcoală în provincia Nghe An.



Imagini publicate de mass-media oficiale arătau numeroase străzi din oraşul Vinh, în Nghe An, aflate sub jumătate de metru de apă.



Circa 600 de case au fost deteriorate şi peste 23.000 de animale au murit în inundaţiile care au provocat perturbări majore ale traficului, se arată în raportul Comitetului.



În ultimele trei zile, în unele regiuni s-au înregistrat până la 957 de milimetri de ploaie, în condiţiile în care media precipitaţiilor este cuprinsă între 80-150 de milimetri.



Ploile abundente se vor reduce începând de vineri seara, însă autorităţile au avertizat cu privire la inundaţiile şi alunecările de teren ca urmare a apelor acumulate în zonele muntoase.