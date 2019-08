PLOI ŞI INUNDAŢII ÎN FRANŢA: În Haute Loire a plouat în şase ore cât în 50 de zile

După canicula sufocantă, asupra Franţei s-au abătut ploile. Departamentul Haute-Loire a fost afectat în mod special. Presa franceză a transmis că în şase ore a plouat cât în 50 de zile, astfel că nivelul apei acumulate pe străzi a ajuns şi la un metru. Salvatorii au intervenit în peste 200 de cazuri pentru a pompa apa.



"Am mai văzut inundaţii, dar aşa ceva nu a fost niciodată."



Şuvoaiele violente au umplut străzile, au distrus drumuri, iar porţiuni de cale ferată s-au umplut cu nămol. Multe maşini şi case au fost inundate.

"Apa era aici de doi metri până la prima scară. Ploaia e întotdeauna binevenită, dar nu aşa. A fost groaznic, mi-a fost frică. Bine că am vecini, altfel nu ştiu ce era să fac."



"Eram cu nepoţelul meu când a pătruns apa în casă şi credeam că furtuna nu se va mai opri. Îmi era tare frică. Nu am cuvinte."



"Şuvoaiele au rupt uşa principală şi apa a pătruns în interior, inundând totul, până la toaletă."



Ploile au făcut ravagii şi regiunea Alsacia. Scenariul consecinţelor ploilor este identic ca şi în Loire sau Haute Loire. În Lyon, autorităţile au dispus închiderea parcurilor, ca măsură de precauţie. 10 departamente din Franța s-au aflat până ieri sub cod portocaliu de inundații.