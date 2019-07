Ploi musonice în India: Cel puţin 15 persoane au murit și 69 au fost rănite

Cel puţin 15 persoane au murit şi alte 69 au fost rănite în urma prăbuşirii unui zid, provocată de ploile musonice din capitala economică a Indiei, Mumbai, potrivit unui bilanţ oficial publicat marţi şi citat de AFP.



Zidul s-a prăbuşit în plină noapte, marţi, în jurul orei locale 02:00 (20:30 GMT, luni), a declarat pentru AFP, Tanaji Kamble, un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă din Mumbai.

Mumbai, al doilea oraş ca mărime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori, s-a aflat marţi pentru a doua zi consecutivă sub impactul unor ploilor diluviene.



Activitatea în oraş este aproape paralizată.



Autorităţile au declarat liberă ziua de marţi şi au lansat un apel rezidenţilor, cerându-le să rămână în casele lor. Şcolile şi liceele au fost închise, iar zborurile programate pe aeroportul din Mumbai au fost redirecţionate.



Zidul care s-a prăbuşit se afla într-un cartier sărăcăcios din nordul oraşului.



Echipele de salvare depun eforturi pentru găsirea unor supravieţuitori sub dărâmături, scrie AGERPRES.RO.