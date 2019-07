Ploi musonice în India: 18 persoane au murit în urma prăbuşirii unui zid în Mumbai

l, scrie agerpres.ro. Un zid din apropierea unui cartier sărăcăcios s-a prăbuşit în plină noapte, marţi, în jurul orei locale 2:00 (20:30 GMT, luni), peste unii dintre locuitori provocând totodată zeci de răniţi. În ciuda ploii torenţiale, echipele de salvare au depus eforturi pentru găsirea unor supravieţuitori sub dărâmături.Un martor aflat la faţa locului a declarat pentru postul de televiziune NDTV că a văzut o fată de 10 ani prinsă printre dărâmături. ''Implora să îi dăm apă. Pompierii au făcut tot ce au putut pentru a o salva'', a povestit el.Bilanţul emis anterior în urma tragediei indica 15 decese şi 69 de răniţi.Mumbai, al doilea oraş ca mărime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori, s-a aflat marţi pentru a doua zi consecutivă sub impactul unor ploilor diluviene. Activitatea în oraş a fost aproape paralizată.Autorităţile au declarat liberă ziua de marţi şi au lansat un apel rezidenţilor, cerându-le să rămână în casele lor. Şcolile şi liceele au fost închise.Principalele piste de pe aeroportul internaţional din Mumbai au fost inutilizabile din cauza unui avion care a ieşit de pe pistă duminică seară la aterizare, eveniment care nu s-a soldat cu persoane rănite. Peste o sută de zboruri au fost anulate sau redirecţionate. ''În prezent, pista secundară este utilizată, iar echipele noastre fac tot ce pot pentru repunerea în funcţiune a pistei principale, ceea ce ar putea dura până la 48 de ore'', se arată într-un mesaj publicat pe contul de Twitter al aeroportului.Potrivit agenţiei Skymet Weather, în unele zone din Mumbai au căzut în noaptea de luni spre marţi circa 350 milimetri de precipitaţii.''Totul este inundat în jurul nostru. Este înfricoşător, iar problema revine în fiecare an, în ciuda promisiunilor Guvernului'', a declarat pentru AFP Vishal Agawane, un locuitor de 32 de ani din cartierul sărac Dharavi.Trei persoane, printre care şi un copil, au murit în cartierul Thane, adiacent Mumbai, în urma prăbuşirii unui zid al unei şcoli. De asemenea, şase muncitori şi-au pierdut viaţa în localitatea Pune, situată la aproximativ 150 de kilometri distanţă de Mumbai, după ce un zid a căzut peste adăpostul în care se aflau, relatează AFP.Prăbuşirea clădirilor şi structurilor construite defectuos sau neîntreţinute corespunzător este o problemă frecventă în timpul sezonului musonic, ce durează din iunie până în septembrie sau octombrie.Potrivit observatorilor, creşterea semnificativă a numărului de construcţii ridicate în Bombay pentru a găzdui o populaţie din ce în ce mai mare a vulnerabilizat şi mai mult oraşul în faţa inundaţiilor. Totodată, locul multora dintre mangrove, extrem de eficiente pentru evacuarea apei de ploaie, a fost luat de asfalt şi clădiri.