Ploi apocaliptice în România. Drumuri blocate, case inundate și persoane evacuate noaptea trecută (VIDEO)

"A fost rupere de nori în Masivul Bucegi, a plouat foarte tare. Practic am activat planul roșu, am anunțat Prefectura. Cantitățile de apă au fost foarte mari, avem un cartier, în jur de 100 de case inundate. Împreună cu pompierii am acționat, am evacuat mai multe persoane. Se acționează cu 4-5 utilaje pentru a relua traficul pe DN1", a declarat primarul din Bușteni, relatează Digi24.

Apa și aluviunile au acoperit carosabilul. Traficul este deviat prin zona Zamora.

Pentru înlăturarea consecințelor intemperiei, au intervenit mai multe echipe de salvatori.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova informează că la faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, două motopompe şi un echipaj de prim ajutor.