PLOI ABUNDENTE în California: Copaci doborâţi peste case, acoperişuri avariate şi maşini blocate în nămol

După incendiile devastatoare care au transformat în scrum sute de mii de hectare de vegetaţie, statul american California e lovit acum de ploi abundente. Şuvoaiele au provocat inundaţii grave, au distrus drumuri şi au acoperit liniile de cale ferate.

Autorităţile au fost la un pas să închidă circulaţia pe o autostradă. Imaginile surprinse de localnici arată copaci doborâţi peste case, acoperişuri avariate şi maşini blocate în nămol.



O femeie a rămas blocată în locuinţă după ce casa ei a fost afectată de alunecări de teren. Din fericire, salvatorii au reuşit să o scoată la timp.



"Torentul de noroi a lovit imobilul, care a alunecat până la poalele dealului, unde a izbit o altă clădire. Am scos victima din casă şi am dus-o la spital", a menţionat Kai Pasquale, salvator american.



În jur de 50 de case au fost evacuate din calea potopului. Autorităţile au sfătuit oamenii care locuiesc în apropiere de râuri să-şi părăsească locuinţele.



Un cuplu din Taiwan a venit în California pentru a-şi petrece luna de miere, însă vremea rea le-a dat planurile peste cap: "Ne-am căsătorit recent şi am decis să venim aici în prima noastră vacanţă. E minunat aici, doar că astăzi vremea e foarte rea".



Meteorologii americani au transmis că ploile vor continua şi astăzi, dar pe zone mai restrânse.