Ploaie de goluri în Campionatul de fotbal al Belarusului. Borisov a învins pe FC Smolevici

Gazdele au deschis scorul chiar în primul minut, prin Evghenii Barsukov, însă oaspeţii au revenit superb. Maxim Skavîş, Igor Stasevici şi Dmitri Baga au marcat câte un gol, iar BATE conducea la pauză cu 3-1Nebunia a continuat și în repriza secundă. Smolevici a restabilit echilibru pe tabelă după golurile înscrise de Dmitri Şchegrikovici şi Jean-Morel Poe. Finalul de meci le-a aparţinut, însă, oaspeţilor. Nemanja Milic a marcat de două ori şi BATE a plecat cu toate cele trei puncte.BATE Borisov are 16 puncte acumulate. Tot atâtea are și a doua clasată, FC Sluţk, însă aceasta are un golaveraj mai slab.Într-un alt meci de aseară, Dinamo Brest s-a impus pe teren propriu în faţa lui Dinamo Minsk cu 2-1. Echipa gazdă a deschis scorul după autogolul lui Karlo Brucic. Danilo a înscris pentru formaţia din capitală, însă la începutul reprizei secunde Dinamo Brest a marcat încă o dată, prin Denis Laptev.Tot în această etapă, mijlocaşul moldovean Gheorghe Andronic a înscris primul său gol pentru Ruh Brest. Compatriotul nostru şi-a ajutat echipa să câştige meciul cu Neman Grodno, scor 4-2.