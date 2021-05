Ploaia de vineri seara a făcut ravagii în unele localități din nordul și centrul țării. Grindina cât oul a distrus grădinile și livezile

Ploaia cu grindină de vineri seara a făcut ravagii în unele localități din nordul și centrul țării. Cele mai afectate au fost raioanele Rezina, Şoldăneşti, Orhei şi Râşcani. Unii gospodari spun că au rămas fără tot ce au agonisit în acest an.



"- Eu prima dată văd aşa ceva în viaţa mea. Sigur că am mai văzut grindină, dar nu aşa ceva în luna mai. Uitaţi-vă!

- Prima dată văd în 40 de ani!"



Acest peisaj a fost surprins la Șoldănești. Grindina cât oul de vrabie a distrus grădinile și livezile din satul Roșcanii de Sus, comuna Ghiduleni, raionul Rezina. Valentina Bargan spune că toată munca ei din acest an s-a dus pe apa sâmbetei.



"Acasă practic este totul fărmat. Copacii care sunt de roadă, vișinii și cireșii, piersicii, floarea este toată jos.Tot ce am agonisit s-a dus timp de câteva minute."



Silvia Sașco susține că s-a pomenit cu grădina înnămolită, iar acum trebuie să replanteze totul.



"Piatra a ajuns și până la ou de vrabie, dar ca cireașa densă a fost chiar vreo 15 minute. Doar gheață, fără strop de ploaie. Tot era ieșit în grădină și totul s-a astupat cu noroi."



Și alți gospodari spun că pentru prima dată văd o asemenea grindină.



"Eu am 56 de ani, dar încă de acestea eu nu am văzut. A pornit o ploaie și pe urmă doar grindină. Aici în fața noastră, cât vedem noi, parcă era iarnă, iarnă. De pe acoperiș eu luam cu lopata."



"De când suntem, noi nu am văzut așa ceva. Strașnic a fost. Am semănat și a spălat. Iar o să semănăm."



Ploaia care a durat doar 15 minute a provocat pagube semnificative. Toate cele 40 de gospodării din localitate au fost afectate, însă patru grădini au fost distruse în totalitate. Primarul localității susține că oferi ajutor locuitorilor.



"Am mers în teritoriu. Am văzut toate prejudiciile pe care le-a adus ploaia cu grindină. Vreo 3-4 familii unde pagubele sunt mai mari. O să venim în ajutor. O să discutăm cu comisia. O să apelăm și la consiliul raional", a declarar primarul comunei Ghiduleni din raionul Rezina, Aliona Cuiban.

Purtătorul de cuvânt al IGSU, Liliana Puşcaşu, ne-a spus că valoarea pagubelor va fi stabilită în următoarele zile de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale.

Meteorologii au anunţat precipitaţii şi săptămâna viitoare, întreg teritoriul țării. Pe alocuri, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice.