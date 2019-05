Ploaia de ieri a făcut RAVAGII în Capitală: Asfalt surpat, mașini blocate şi gropi imense

Aversele de ieri au transformat mai multe străzi din Capitală în râuri. Din cauza apei, asfaltul de pe strada Mihai Viteazul s-a surpat, iar două benzi au fost blocate. La faţa locului a intervenit o echipă de muncitori de la Întreprinderea Municipală Exdrupo, care, după ce a analizat porţiunea deteriorată, nu făcut mai nimic.



Muncitorii de la Exdrupo au intervenit în frunte cu directorul interimar al întreprinderii, Marcel Zastânceanu. Acesta nu a putut oferi prea multe detalii.



Dupa aproximativ 25 de minute, a început să plouă din nou, iar muncitorii s-au făcut nevăzuţi.



Noaptea trecută, mai muți șoferi au rămas cu mașinile blocate în gropile imense apărute în urma ploilor.



Un incident de acest fel s-a produs pe o stradă din sectorul Buiucani, după ce acolo au fost efectuate lucrări de canalizare pluvială. La fața locului a ajuns și un echipaj al poliției de patrulare, care a dat o mână de ajutor. Mașina a fost tractată de un autocamion.



"Am intrat cu mașina, am vrut să mă parchez și într-un moment s-a răsturnat mașina. Și am sunat la 112, la toate instanțele, nimeni toți refuză să vină să ne dea ajutor. Și a mai fost încă o mașină blocată aici. Am scos-o noi, iar cu mâinile am ridicat-o din gaura acolo și deja am scos mașina mea", a spus un şofer.



Iar pe strada Tighina la intersecție cu Ștefan cel Mare, la fel, după lucrările de canalizare pluvială, în urma ploilor s-a surpat pietrișul și s-au format adevărate cratere.

Chiar dacă circulația acolo a fost restricţionată, totuși doi șoferi au încercat să treacă și au rămas blocați.

Pentru a scoate maşinile a fost nevoie de intervenția unui evacuator. Codul galben de ploi puternice este valabil și astăzi.

Citeşte şi: Ploaia a pus stăpânire pe Capitală. Mai multe străzi au fost inundate (VIDEO)