Ploaia cu grindină a făcut prăpăd la Căuşeni. Localnicii povestesc cu groază despre furtuna care s-a abătut peste sat: Totul e distrus

Ploaia cu grindină și vântul puternic de aseară au făcut prăpăd în mai multe localităţi din ţară. Cea mai gravă situaţie este în raionul Căuşeni, unde zeci de hectare de culturi agricole au fost distruse, iar trei vaci au murit electrocutate de un fir care a căzut la pământ. Locuitorii din satul Chircăieşti îşi aduc aminte cu groază cum a început ploaia.

Oamenii povestesc că, la un moment dat, s-a adunat atât de multă grindină încât putea fi luată cu lopata:



"Veneau nori albi. Numai gheaţă era în ei. Apă nu cădea nimic, numai gheaţă era. Era foarte măşcată. Parcă a nins cu gheaţă".



"A plouat cu gheaţă, dar nu chiar să o iai cu lopata. Gheaţă mare. A distrus via, pomii".

"A fost straşnic. Stătea gheaţa pe jos, totul era alb. Totul ne-a distrus. Via este jos, fructele sunt jos".



Un agricultor spune că ploaia cu grindină, care a durat doar câteva minute, i-a distrus 70 la sută din plantaţia de viţă de vie, iar pagubele se ridică la câteva zeci de mii de lei.



"Lăstarii sunt rupţi. Parcă sunt bătuţi cu biciul. Totul e gaură în gaură. Nu ştiu dacă îşi vor mai reveni. Până la ploaie, era de o plăcere. Veneai aici şi ţi se bucura sufletul, acum când mă uit la dânsa nici nu vreau să intru aici", a spusb Alexandru Buga, agricultor din satul Chircăieşti, raionul Căuşeni.



Grindina a făcut prăpăd şi în grădinile sătenilor. O femeie spune că ploaia a distrus tot ce a muncit în ultimele luni: "Am răsădit roşii şi mi-a spălat tot. Acolo am pus ceapă, cartofi, sfeclă, totul a fost spălat de apă. N-avem ce să facem. 5 minute a plouat cu gheaţă, cu lopata o strângeai".



Vântul puternic a smuls şi foile de ardezie de la acoperişul unei case.



Ploaia a spălat şi drumurile din sat, care au fost reparate înainte de Paşte. Pentru a le aduce în starea de dinainte, autorităţile au nevoie de 20 de mii de lei.



"După această ploaie devastatoare au fost deplorate toate drumurile care curg la vale. Necesită reparaţie din nou, măcar cosmetică dacă nu avem bani de capitală", a precizat Galina Ceban, primarul satului Chircăieşti, raionul Căuşeni.



Autorităţile nu au estimat deocamdată valoarea totală a prejudiciilor provocate de furtună.