Ploaia cu grindină a distrus zeci de câmpuri şi grădini din mai multe localități din centrul şi nordul ţării

Ploaia puternică de marți a făcut prăpăd în mai multe localități din centrul şi nordul ţării. În satul Grădiniţa din raionul Căuşeni precipitaţiile abundente au afectat în jur de 40 de hectare de livezi şi aproape 85 de hectare de culturi agricole. Iar în satul Ghindeşti din Floreşti au fost distruse în jur de 200 de hectare cu sfeclă de zahăr şi porumb. Ploaia cu grindină a nimicit zeci de câmpuri și în localitatea Cunicea din raionul Floreşti.



Fermierul Fiodor Turturnico se plânge că i-au fost distruse două hectare cu căpşuni.



"Eu nu ştiu ce recoltă mai poţi strânge. Uitaţi-vă, căpşuna nu mai are aspect comercial. Cine o va cumpăra? Poate doar la gemuri, suc. E dureros. Am investit mult timp. Un an întreg am muncit."



În aceeași situație este și Constantin Falin. Disperat, fermierul crede că dacă ar fi fost lansate rachete antigrindină, poate ar fi salvat roada.



"Nu m-am aşteptat că aceste rachete antigrindină să nu fie lansate. Eu sunt gata să dau toată recolta de căpşuni, dar să mă uit în ochii omului care nu le-a lansat. "



Recent, directorul serviciului antigrindină, Ion Garaba, ne-a comunicat că nu a fost posibilă lansarea rachetelor din cauza faptului că norul se afla în zona de frontieră. Unii agricultori speră să salveze o parte din răsadurile nimicite de potop.



"Din legume eu am ardei, roşii, vânătă. Toate au fost destul de mult afectate de grindă, iar apoi de ploaie. Aşteptăm 10 zile să vedem dacă le lăsăm sau le scoatem."



Neputincioși în faţa intemperiilor au fost şi oamenii din sat, care au rămas cu grădinile distruse.



"Porumbul l-a distrus. De asemenea şi cartofii, căpşunile au fost afectate. Poate porumbul încă îşi va reveni, dacă nu va mai ploua. Dar nu vom strânge atât cât ar fi trebuit. Dă doamne să nu mai fie ceva, să putem strânge măcar un pic de roadă. "

Potrivit IGSU, în satul Cunicea din Floreşti au fost distruse, în total, 108 hectare cu legume şi aproape 500 de hectare de livezi. În localităţile unde s-au înregistrat pagube mari s-au format comisii specializate, care ar urma să estimeze valoarea pierderilor. Precizăm că, meteorologii au emis cod galben de averse puternice pentru miercuri. Avertizarea va fi valabilă până la ora 21:00.