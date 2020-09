Ploaia A INUNDAT un bloc din sectorul Botanica. Scările s-au transformat într-o cascadă, iar locatarii au scos apa din case cu căldările

Ploaia de ieri a inundat şi un bloc cu 4 etaje din sectorul Botanica al Capitalei. Clădirea a rămas fără acoperiş acum 9 ani, după ce o companie de construcţii a început să construiască o mansardă pe care nu a mai finalizat-o. Astfel, la fiecare ploaie, apa curge şiroaie pe scara blocului, iar mai multe apartamente sunt inundate.

Imaginile au fost filmate de o locatară. Oamenii spun că în timpul ploii, scările blocului s-au transformat într-o cascadă.



Unii locatari fac haz de necaz şi spun că la fiecare ploaie stau cu umbrele în apartamente. Svetlana Lişiuc a scos apa din casă cu căldările:



"De acolo curge apa, din acele găuri. E un adevărat coşmar. Am pus nişte cârpe să salvăm vecinii".



Şi apartamentul Alinei Culaghina a fost inundat. Femeia spune că toate investiţiile făcute anul trecut în reparaţii s-au dus pe apa sâmbetei: "Tavanul fals, plăcile de gips carton o să se deterioreze cu timpul. La fel şi reţeaua electrică. În ultimii ani a început să plouă mai tare în bloc. În scara blocului e cea mai gravă problemă".



Din cauza igrasiei, pereţii şi tavanele de la toate etajele au început să se macine.



Responsabilii din cadrul Direcţiei Locativ Comunale şi Amenajare din Chişinău cunosc problema, însă nu pot interveni: blocul e proprietate privată.



"Compania respectivă a intrat în insolvabilitate. În repetate rânduri am apelat la acest administrator pentru a clarifica situaţia. Cu regret, până acum aceştia nu şi-au onorat obligaţiunea şi având în vedere că este o construcţie privată suntem limitaţi în acţiunile noastre", a declarat Ghenadie Dubița, şef adjunct Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare.



Am încercat să aflăm de la administratorul firmei care trebuia să construiască mansarda când vor fi reluate lucrările, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon.