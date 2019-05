Ploaia a făcut prăpăd în nordul țării. Case inundate, grădini înnămolite

Ploile au făcut ravagii, ieri, în nordul ţării. În unele sate din raioanele Sângerei şi Râşcani câteva gospodării au fost inundate. De asemenea, ploaia a compromis mai multe hectare de terenuri agricole şi a înnămolit grădini. Valoarea pagubelor încă nu a fost estimată.

Tablou dezolant a fost miercuri în Pociumbeni, raionul Râșcani. Aici, ploaia care a durat aproape jumătate de oră, a lăsat în urmă grădini distruse. Bărbatul din imagine spune că ploaia i-a culcat la pământ lucerna.





Unele grădini s-au transformat în lacuri. Acum oamenii spun că sunt nevoiți să cumpere semințe și să planteze din nou.





"Noi porumb punem, așa nu am avut nimic. Dacă i-au spălat, de unde să mai iasă, trebuie să punem iar din nou." "Ce a fărmat, fasole, am pus-o și mi-au spălat-o tot, ceapa mi-au scos-o, usturoiul. "

"Mi-a fărmat tot, am muncit, am dat pe arat, semănatul tot."





Șuvoaiele au făcut ravagii și în gospodăria lui Mihai Tanasiuc. Fântâna din curte a fost înnămolită, aşa că bărbatul va fi nevoit să meargă după apă la vecini.





Ploile au distrus mai multe gospodării şi în satul Mărinești, raionul Sângerei.

Oamenii au fost nevoiți să se implice în evacuarea apei cu forțele proprii





"A început să plângă, veniți și ne scoateți că la noi apa a început să intre în casă. Noi am venit și nu am putut intra, toți plângeau pe prag ca să-i scoatem din apă, am intrat cu ce-am putut pentru a săpa canaluri, dar nu am putut săpa pentru că strașnic ce apă venea încoace."

"Uitați-vă câte case sunt inundate, și la vecin, și la mine, și se duce mai departe."