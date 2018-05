Plimbare, grătare şi mici. Locuitorii Capitalei au PROFITAT de sărbătoarea de astăzi și au ieșit la IARBĂ VERDE

Soarele şi vremea caldă i-a scos din case pe locuitorii Capitalei. Oamenii au profitat de ultima zi din minivacanţa de unu mai şi au ieşit la plimbare prin parcuri, alţii au încins grătare, iar unii mai îndrăzneţi au profitat de soarele generos şi au făcut plajă.

Echipaţi cu biciclete sau role, așa au petrecut mulți dintre locuitorii Capitalei.



''Am ieşit toată familia să ne plimbăm în parc. Profităm de timp frumos şi avem dispoziţie bună. ''



''Profităm că este cald şi este o zi frumoasă. Este o zi liberă şi încercăm, poate ceea ce nu am reuşit să oferim copiilor noştri, să oferim nepoţilor noştri.''



Una din atracţiile principale au fost bicicletele. Chiar şi bunicii nu au ezitat să-şi mai aducă aminte de tinereţe împreună cu nepoţii.



''Muncim, pedalăm, asta nu e odihnă. Greu trece timpul, puteri trebuie să lăsăm şi pentru serviciu. ''



Alţii s-au bronzat sau au preferat să guste din carnea friptă la grătar.



''Soarele este generos şi ne permite să facem ten de bronz cât de cât. Pentru vitamina D, dar cu apa nu prea bine mă împac pentru că nu o consider prea curată.''



''Noi am hotărât cu familia să ne adunăm, să ne odihnim cu nepoţii, aici lângă lac, ca să petrecem o zi frumoasă ca să avem forţe de muncă pentru ziua de mâine. Avem aici nişte şolduri de găină, care sunt foarte gustoase şi mai avem şi frigărui din carne de porc.''



''Ne-am adunat astăzi cu prietenii şi am făcut un frigărui. Ne odihnim, profităm de timpul liber pe care îl avem astăzi. ''



Pe lângă frigărui unii au făcut şi miei la ceaun.



"Am făcut un cârlan la ceaun, foarte gustos. Dacă vreţi să vedeţi. Uitaţi-vă. E foarte gustos. E cârlan de la sud. Aşa-s tradiţiile la moldoveni. Cu toţi prietenii, cu toţi vecinii 1 şi un vin roşu foarte gustos. "