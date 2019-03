PLEACĂ DUPĂ MEDALII ÎN SERBIA: Luptătorii de stil liber vor evolua la Europenele U-23

Luptătorii de stil liber ard de nerăbdare să-şi încerce forţele la Campionatul European de tineret de până la 23 de ani, care se desfăşoară în aceste zile în oraşul sârb Novi Sad.



9 sportivi, printre care Maxim Saculţan, Vitalie Bunici şi Vasile Diacon, vor pleca la acest turneu după săptămâni în care au avut parte de antrenamente intensive.



"Principal e să fim uniţi, să retrăim emoţiile unul pentru celălalt. Ne dorim victorie unul celuilalt. Împreună vom reuşi, datorită echipei", a spus luptătorul, Vasile Diaconu.



"Nu aş vrea să dau un pronostic. Toţi băieţii sunt foarte bine pregătiţi. La noi este o expresie: Covorul de lupte va spune totul", a spus antrenorul, Ion Vremere.

"Este un an preolimpic, un an foarte important. Vom face tot posibilul să îi bucurăm pe iubitorii luptelor libere şi să aducem rezultate cât mai frumoase", a spus preşedintele FM de Lupte, Ion Gheorghiu.



Maxim Saculţan a cucerit anul trecut o medalie de bronz la Campionatul Mondial de tineret de până la 23 de ani, iar la Europene el doreşte să-şi îmbunătăţească performanţa şi să urce pe prima treaptă a podiumului.



"Asta îmi dă un impuls mai mare să fiu pregătit, să demonstrez adversarilor că sunt mai bun decât am fost în 2018", a spus luptătorul, Maxim Salcuţan.



În timpul pregătirilor, pe lângă antrenamentele obişnuite, luptătorii mai joacă şi baschet, însă regulile sunt total diferite de cele oficiale.



"Ne ajută să depăşim oboseala. Baschetul ne ajută la coordonarea mişcărilor, dezvoltarea creativităţii, ca şi în luptă", a spus luptătorul, Vasile Diaconu.



"Baschetul ne ajută să transpirăm mai uşor. Jocul este mai interesant decât simpla alergare", a spus luptătorul Maxim Saculţan.



La Campionatul European de lupte sub 23 de ani vor participa în total 14 sportivi moldoveni. În afară de cei 9 luptători de stil liber, ţara noastră va avea şi 4 participanţi la greco-romane iar Anastasia Nichita la lupte feminine.