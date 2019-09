PLDM s-a lansat în campania electorală pentru alegerile locale. Candidaţii din teritoriu spun că lupta va fi aprigă

Ordine şi stabilitate în localităţile rurale, servicii de calitate pentru oameni şi proiecte europene. Sunt doar câteva dintre priorităţile celor înscrişi pe listele PLDM, care azi s-a lansat în campania electorală. Aceştia speră ca în cei patru ani de guvernare să ducă la bun sfârşit toate promisiunile făcute.

Pretendentul la fotoliul de primar al Capitalei, Alexandru Fetescu, susţine că are tot ce-i trebuie pentru a câştiga.



"Noi venim cu o echipă tânără, noi venim cu o echipă nouă care nu are în spate nici un interes financiar, noi avem doar interesul cetăţenilor şi locuitorilor acestui oraş", a menţionat Alexandru Fetescu, candidat de pe listele PLDM la primăria Capitalei.



Candidaţii din teritoriu spun că lupta va fi aprigă deoarece unii concurenţi sunt susţinuţi de actuala guvernare.



"Mă refer la cei ce vor reprezenta, în scurt timp sau deja reprezintă partidul socialiştilor din Republica Moldova şi liderul lor informal Igor Dodon. Tragem acest semnal de alarmă acum, în pragul campaniei electorale locale. Partidul socialiştilor, formaţiune care în ţara noastră reprezintă deschis interesele altui stat", a precizat Alexandru Bujorean, candidat de pe listele PLDM pentru primăria Leova.



Potrivit preşedintelui formaţiunii, candidații vor pune accent pe dezvoltarea infrastructurii în localităţile rurale, pe eliminarea birocraţiei din primării şi pe administrarea eficientă a fondurilor publice.



"N-o să vin azi să vă dau cifra concretă, vă spun că sunt peste 3.000 de candidaţi pentru alegerile locale. Ne vom axa pe problemele care ţin de comunităţile noastre. Implicarea publicului în procesul decizional şi crearea serviciilor mai aproape de cetăţeni", a declarat Tudor Deliu, preşedinte PLDM,



Alegerile locale generale și alegerile parlamentare noi vor avea loc în data de 20 octombrie.