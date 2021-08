Platon, aşteptat astăzi la judecată. Se va examina dosarul în care este învinuit de escrocherie în proporţii deosebit de mari şi corupere

Ultima dată Veaceslav Platon a fost văzut cum se plimbă nestingherit pe străzile din Londra. El a confirmat aflarea sa în Marea Britanie printr-un mesaj pe o reţea de socializare. Însă Platon nu a scris nimic despre când va reveni în ţară şi dacă se va prezenta astăzi la Oficiul Buiucani al Judecătoriei Chişinău.Totodată, în cadrul emisiunii "În centrul atenţiei" de la Publika TV, ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco, a declarat că are informaţii precum că Veaceslav Platon ar urma să solicite azil politic în Marea Britanie, dar fără a oferi detalii."Se vehiculează că Platon ar putea să ceară azil politic în Marea Britanie. Aveţi vreo informaţie despre asta? - Nu excludem acest lucru. Dar asta este şi o informaţie pe care o avem noi, pe care o am eu, am obţinut-o de la unele persoane", a menţionat Sergiu Litvinenco, ministru al Justiţiei.În data de 18 iulie Veaceslav Platon a părăsit Republica Moldova. Avocatul său, Ion Creţu, a declarat atunci că Platon a plecat pentru a-şi rezolva unele probleme personale şi se va întoarce în zece zile.