Platforma YouTube pregăteşte un serial de comedie co-produs de George Clooney şi Kirsten Dunst

Platforma video YouTube Premium, filială a Google, a comandat un serial de comedie neagră, co-produs de George Clooney şi Kirsten Dunst, în care aceasta va interpret rolul principal, scrie scrie agerpres.ro.

Prin alăturarea a două dintre cele mai mari nume de la Hollywood în acest proiect, YouTube Premium demonstrează că doreşte să concureze cu alţi giganţi ai streamingului, cum ar fi Netflix, Amazon şi Hulu, până la sosirea programată a Apple pe această piaţă a serialelor şi producţiilor audiovizuale de înaltă calitate.



Serialul, intitulat "On Becoming a God in Central Florida" şi programat pentru difuzare anul viitor, va aborda subiectul cultului american al antreprenoriatului şi urmărirea "visului american" de către o tânără. Acţiunea va fi plasată în anii '90.



Platforma video YouTube Red, redenumită recent Premium, a obţinut deja un prim succes în acest an cu serialul "Cobra Kai", inspirat de saga filmelor "Karate Kid".



Primul episod a fost vizionat deja de peste 40 de milioane de ori din 2 mai, când a devenit disponibil online, determinând difuzorul să comande un al doilea sezon.



YouTube Premium, lansat la sfârşitul anului 2015, include, de asemenea, o platformă muzicală online şi se aşteaptă să dezvolte modelul de afaceri al YouTube, bazat aproape exclusiv până acum pe publicitate.