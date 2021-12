Platforma de gunoi neautorizată provoacă mari dureri de cap locuitorilor din comuna Trușeni

Tone de deşeuri de construcţii, depozitate ilegal pe un teren privat, le dau bătăi de cap locatarilor unui complex rezidenţial din comuna Truşeni. Zilnic, zeci de camioane descarcă gunoiul chiar în preajma unui lac şi a caselor de locuit, spre disperarea oamenilor.



„Vara la temperaturi de +40 de grade când maşinile de mare tonaj descarcă materialele de construcţie, aici e imposibil de trăit şi noi suntem în prag de disperare.”, a relatat Aleksandr Voznesenschi, locuitor al comunei Truşeni



Pe lângă faptul că deşeurile poluează mediul ambiant, oamenii spun că maşinile de mare tonaj, care circulă pe lângă case, le deteriorează pereții locuinţelor.



„Când trec maşinile vibrează în casă şi, evident, reparaţia care este nouă, dar se formează fisuri pe poduri.”



„Este deranjant faptul că în spatele caselor noastre de locuit s-a făcut o gunoişte şi ne-am adresat către toate instanţele, dar nu avem niciun rezultat.”



În timp ce realizam reportajul, am surprins un camion, care se îndrepta spre platforma de gunoi neautorizată. Şoferul a fost însă întors din drum de un paznic.



Paznicul ne-a spus că, de obicei, gunoiul apare peste noapte, când unii oameni strică lacătul de la intrarea pe teritoriul platformei şi aruncă deşeurile.



„ -Des se aduc materiale de construcţii aici?

-Nu aşa de des, că iată cum aţi văzut maşina eu am întors-o înapoi.

-De ce?

-Că materialele de construcţie are în saci, penobloc, una, alta.”



L-am telefonat pe proprietarul terenului, care ne-a spus că nu ştie nimic despre gunoiul depozitat.



„Acolo nu este gunoişte în primul rând, nu aduce nimeni acolo. Am înţeles că au rupt lacătul astă noapte sau nu ştiu când, mă duc să pun un bloc acolo.

-Cunoaşteţi de gunoiul care este adus de la construcţii?

-Nu.”, a menționat Sergiu Vrînceanu, proprietarul terenului.



Cazul gunoiştii neautorizate a ajuns şi la urechile ecologiştilor.



„Noi acum suntem în examinarea cererii domnului. Rezultatele analizei de laborator ne-au arătat că deşeurile dumnealor sunt inerte, piatra nu reprezintă poluare.”, a precizat Ion Caliniuc, şef adjunct al Inspectoratulio pentru Protecția Mediului.



Deciziile finale ale Inspectoratului pentru Protecţia Mediului vor fi expediate administrației locale şi organelor de drept.

Potrivit secretarului Primăriei Truşeni, Claudia Graur, până acum, nu a fost înregistrată nicio plângere din partea locuitorilor complexului despre platforma de gunoi neautorizată.