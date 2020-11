Platforma DA refuză negocierile cu Dodon

Platforma DA refuză negocierile cu Igor Dodon. Anunțul a fost făcut de către liderul fracțiunii parlamentare, Alexandru Slusari, în cadrul unui briefing de presă.



"În numele fracțiunii și a partidului vin cu o poziție față de propunerea presedintelui pe ducă, Igor Dodon, care a făcut un anunț hazardat precum că vrea sa discute cu fracțiunile parlamentare, mai că nu cu toți deputații. Noi am avut discuție pe acest subiect pe interiorul partidului și vin cu un anunț public, unul firesc, că fracțiunea nu va merge la așa-zise consultări, cu așa-zisul președinte Igor Dodon. Probabil el încă nu a înțeles ce s-a întâmplat și mai încearcă să arate că de dânsul mult depinde în aceatsă țară. Viziunile nostre față de Igor Dodon noi le-am exprimat în cadrul alegerilor. Noi, cei de la Platforma DA, nu avem ce discuta cu el.", a declarat Slusari.



Slusari a mai declarat că nu există niciun raționament să mergă la astfel de consultări nici sub aspect instituțional, nici sub aspectul politic. Mai mult, parlamentarul l-a îndemnat pe Dodon să-și strângă bagajele și să elibereze reședința de la Condrița.



"Igor Nicolaevici, nu aveți cu ce să vă ocupați? Poate să vă ocupați cu strângerea bagajului, aveți mult de strâns la Condrița. Mai luați kulioacele, tușonka, conserve, tonele de vin. Ați făcut o moșie la Condrița, aveți mult de cărat de acolo, ocupați-vă de bagaj.", a mai spus Alexandru Slusari.



Contactat telefonic, staff-ul lui Igor Dodon nu a răspuns la telefonul pentru a oferi o reacție la declarațiie lui Alexandru Slusari.



Luni, Igor Dodon a declarat că va iniția discuții cu deputații toate grupurile parlamentare, pentru a identifica o nouă majoritate parlamentară, gata să asigure stabilitatea și progresul în țară.