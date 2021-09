Platforma DA îndeamnă Guvernul să participe de urgenţă la negocierile între Moldovagaz şi Gazprom privind prelungirea actualului contract de livrare a gazului, care expiră la sfârşitul acestei luni. Formaţiunea atenţionează că, în caz contrar, ne-am putea confrunta cu cele mai mari scumpiri din ultimii zece ani.

"Nu am mare încredere în capacitatea şi buna credinţă a Moldovagaz, ei sunt dependenţi de Gazprom, dat fiind faptul că 51 la sută din Moldovagaz aparţine concernului rus. Mare iniţiativă nu văd acolo de aceea insistăm asupra implicării nemijlocite a Guvernului. Credeţi că Guvernul ar fi putut obţine un tarif mai mic? Consider că ar trebui să încerce cel puţin. Guvernul are argumente economice", a declarat membrul Platformei DA Alexandru Slusari.

Şi socialiştii au criticat anterior faptul că Guvernul lipseşte de la masa de negocieri. Aceştia au spus că, în ultimii 20 de ani, nicio guvernare nu a ignorat discuţiile privind preţurile la gaze, ceea ce a permis negocierea unor contracte mai favorabile.

Recent, şeful statului a dat de înţeles că autorităţile ar trebui să aştepte rezultatul negocierilor între Moldovagaz şi Gazprom.

"Sunt relaţii comerciale, contractuale între două instituţii şi aşteptăm să vedem care este aranjamentul pe care îl va obţine Moldovagaz. Există un preţ de piaţă, există o formulă care este stabilită deja şi preţul depinde de preţul la nivel internaţional. Eu nu răspund pentru Guvern, categoric, se implică sau nu se implică, eu vă spun cum stau lucrurile după lege", a menţionat şeful statului, Maia Sandu.

De cealaltă parte, vicepremierul Andrei Spînu a declarat săptămâna trecută că executivul urmăreşte negocierile şi ar putea interveni în perioada următoare. Acesta a mai precizat că, în cazul unor majorări la tarife, Guvernul se va gândi să ofere suport cetăţenilor.

Moldovagaz a anunţat acum câteva zile că negocierile cu Gazprom sunt la etapa finală şi va propune în această toamnă majorarea tarifului mediu cu 35 la sută pentru consumatorii finali. Propunerae urmează să fie transmisă Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.