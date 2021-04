Platforma “DA", despre atacul cu verde de briliant asupra vicepreşedintelui raionului Sângerei: Sunt metode specifice anilor 90'

Aleșii locali ai Platformei "DA" din mai multe raioane au venit cu o reacţie comună cu referire la actul comis asupra colegului lor, vicepreşedintele raionului Sîngerei, Tudor Tutunaru, care a fost stropit pe faţă cu verde de briliant.



"Atacul banditesc prin stropirea cu verde de briliant în faţă şi în ochi, comis de câţiva indivizi care purtau însemnele partidului condus de Gheorghe Cavcaliuc, este un semnal că în Republica Moldova, în secolul 21, sunt aplicate încă metode specifice anilor 90", a spus vicepreşedintele raionului Anenii Noi, Octavian Zelinski.



"Democraţia este bună, însă are nişte limite. Este grav dacă un partid decide să se conducă de legea junglei, îi îndemnăm să îşi caute alte teritorii. Moldova are nevoie de oameni care au curaj să se bată cu infractorii, şi nu infractori care au curaj să se bată cu aleşii locali", a menționat vicepreședintele raionului Ialoveni, Marian Bogos.



Tudor Tutunaru a fost internat la scurt timp la Spitalul Raional Sângerei, iar la moment starea acestuia este stabilă şi în câteva zile va fi externat acasă.



"60 de procente de alcool este în verde de briliant, iar dacă nu se acorda ajutorul medical la timp, putea să fie starea vederii gravă. Dar pur şi simplu repede ne-am orientat, eu am fost pe loc, peste 5 minute după ce a fost eu am fost la spital şi asta l-a scăpat.", a spus medicul oftalmolog la Spitalul Raional Sângerei, Valeriu Cucu.



Tudor Tutunaru a fost stropit cu verde de briliant în 6 aprilie, chiar în faţa casei sale, în timp ce discuta cu unul dintre membrii ai Partidului PACE. La scurt timp, la locul incidentului a ajuns poliţia, iar președintele organizației teritoriale a formațiunii PACE, care ar fi stropit victima cu soluție, a fost reţinut.

În acest caz, Procuratura raionului Sângerei a inițiat două cauze penale pentru huliganism comis de două sau mai multe persoane și chemarea la săvârșirea actelor de violență împotriva persoanelor. Pentru aceste acțiuni, legislația prevede amendă sau închisoare maximă de până la 5 ani.