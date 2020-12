Platforma DA a boicotat şedinţa Comisiei Educaţiei în semn de protest față de câteva proiecte de lege, pe care le consideră controversate

Documentul a fost însă examinat în cadrul unor dezbateri online de către reprezentanți ai mai multor organizații neguvernamentale de media. Aceştia au declarat că iniţiativa socialiştilor trebuie să treacă o expertiză internaţională, deoarece ar fi un pas înapoi în dezvoltarea audiovizualului din țara noastră. Mai mult, va lovi și în programele tv si radio în limba română, în condiţiile în care documentul prevede o cotă de minim șase ore pe zi de programe audiovizuale locale în loc de opt."Se lovește foarte mult în limba română. Reducerea propusă de la 80% la 60%, nu este clar de ce s-a ajuns aici, în condițiile în care vorbitori de limba rusă, conform aceluiași recensământ, sunt vreo 13 la sută", a declarat Vasile State, președintele Asociației Presei Electronice APEL."Acest lucru stimulează perpetuare a practicii păguboase de parazitism informațional, adică nu investim în produs propriu, local, achiziționăm produse străine de raiting și în baza lor facem bani", a spus Ion Bunduchi, director executiv al Asociației Presei Electronice APEL."Dezvoltarea produsului mediatic local constituie sau cel puțin ar trebuie să constituie o prioritate pentru orice stat independent. Această prezintă o măsură capabilă să contribuie la eliminarea factorilor externi ce pot spațiul național sub aspectul social, politic, economic", a declarat Cristina Durnea, jurist CJI.Experții media au criticat și intenţia de eliminare a interdicției de difuzare în Moldova a programelor cu caracter informativ, politic și militar din țările care nu au ratificat Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Printre acestea se numără Federația Rusă și Belarus."Avem anumite obligațiile asumate ca stat Republica Moldova. Avem foarte puțin timp de la intrare în vigoare a acestui Cod și venim iarăși cu modificări", a subliniat Eugeniu Rîbca, expert media."Proiectul în sine, conceptual, are foarte multe probleme și el, de fapt, va prezenta un pas înapoi, decât un pas înainte în dezvoltarea audiovizualului autohton", a conchis Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente.La rândul său, Adrian Lebedinschi, unul dintre autorii inițiativei, susține că va examina propunerile experților pentru îmbunătăţirea proiectului."Majoritatea televiziunilor noastre, să spune vreo 70-80% nu respectă această grilă, menționând că nu sunt în stare, posibilitățile tehnice nu sunt. Noi am ajuns la o medie pe care furnizorii noștri sunt gata să respecte", a precizat Adrian Lebedinschi, președintele Comisiei cultură.