Plătesc sute de euro ca să primească de-a gata o teză de licenţă, Câți euro scot din buzunare studenții pentru o lucrare

Pe internet sunt site-uri de unde studenţii pot comanda teze de licenţă. Doritorii pot completa informaţii despre lucrarea de care au nevoie şi lasă datele de contact. Ulterior, vor fi sunaţi şi li se va spune cât costă lucrarea respectivă şi în cât timp este gata.Am vrut să vedem dacă anunţurile sunt reale, aşa că ne-am dat drept studenţi şi am sunat la numărul de telefon indicat:"- Nu vindem, elaborăm la comandă.- Dar în cât timp este gata şi cât costă?- La ce facultate?- Jurnalism.- 300 de euro o să fie".În cursul discuţiei, am realizat că nu suntem primii care au solicitat astfel de servicii:"- O să am nevoie în data de patru iunie, trebuie să fie gata.- La ce universitate sunteţi?- USM.- Cam târziu dumneavoastră v-aţi trezit, acolo toţi au depus deja la catedră. Pur şi simplu, colegii dumneavoastră, care deja au apelat, practic şi-au depus tezele la catedră".Unii studenţi spun că elaborarea unei lucrări de licenţă este un proces complicat:"Sincer, cred că mi-aş cumpăra, pentru că scrierea lucrării ia foarte mult timp. Mai mult, uneori nu ştii cum să o scrii corect, de asta este mai uşor să o cumperi. 200 de euro este un preţ accesibil, poţi să lucrezi vara ca să strângi bani şi să o cumperi."Alţii spun că îşi scriu singuri lucrările şi că nu are sens să plăteşti pentru ceva ce poţi găsi singur pe internet:"Eu cred că nu se merită, la câtă informaţie este pe internet, cel mai ok este să faci de unul singur, în primul rând, pentru a spori calitatea"."Nu e atât de greu de făcut o teză, maximum cred că în o lună de zile teza este făcută. Depinde deja cât de tare doriţi să fie complexă"."Eu am făcut-o singură. Pentru mine a fost foarte uşor".Reprezentanţii universităţilor avertizează că toate tezele sunt verificate cu programul antiplagiat. Softul stabileşte dacă în lucrare sunt fragmente copiate din cărţi, de pe internet sau din tezele anilor trecuţi."Regulamentul nostru prevede ca cel puţin 60 la sută din teză trebuie să fie originală. În cazul în care se depistează că teza este plagiată, desigur că teza este anulată, studentul este anunţat despre acest lucru, inclusiv coordonatorul ştiinţific şi teza poate fi susţinută deja anul viitor", a declarat Lucia sava, şef de Departament la Universitatea de Stat din Moldova.