PLANURILE lui Ceban. Ce spune edilul despre vizita la Moscova, mutarea sediului Primăriei şi construcţia unei uzine de ardere a gunoiului

Edilul Capitalei, Ion Ceban, este aşteptat la Moscova, însă nu exclude că va ajunge şi la Bucureşti. Acesta a mai menţionat că şase companii sunt dispuse să ofere spaţiu pentru a muta sediul Primăriei. Despre asta, dar şi alte lucruri s-a discutat în cadrul emisiunii "Principii" de la Prime TV.



"Va fi o vizită şi la Bucureşti. Vreau sa vă spun că întâi trebuie să finalizăm prima etapă legată de numiri, ca să fiu mai liniştit. Şi cum vom termina această etapă vom începe a construi relaţii. La Moscova s-au făcut foarte multe lucruri bune în ultimul timp. Moscova are o experiență enormă şi eu cred că noi avem nevoie de această experienţă", a precizat primarul Capitalei.



Ceban a fost întrebat şi despre informaţiile apărute în presă cu privire la construcţia unei uzine de ardere a gunoiului, care ar prezenta interes pentru fratele preşedintelui Dodon şi fiul procurorului general al Federaţiei Ruse:



"- Sunt discuții despre businessul domnului Dodon, care este legat cu domnul Ceaika. Când spun Dodon, am în vedere fratele președintelui. - Eu cred că dumneavoastră ştiţi ceva ce eu nu ştiu. - Mass media a scris că fratele lui Dodon deţine o parte dintr-o companie ce se ocupă de arderea gunoiului. Şi ar planifica să deschidă o astfel de uzină în Chişinău. - Nu va fi o uzină de ardere a gunoiului în Chişinău."



Edilul a fost întrebat şi dacă va fi organizată o licitaţie pentru un nou sediu al primăriei. Potrivit lui Ceban, calculele preliminare arată că este nevoie de un spaţiu de circa două mii de metri pătraţi, astfel ca fiecărui angajat să-i revină câte şase metri pătraţi.



"La ziua de azi avem şase companii mari, care s-au arătat interesate. Noi încă nu am discutat cu nimeni. Trebuie mai întâi să lansăm toate procedurile legale. Să anunțăm acest lucru, să anunțăm parametrii tehnici de care avem nevoie", a declarat Ion Ceban.



Anterior, primarul spunea că pentru chiria noului sediu nu ar trebui să se achite mai mult cheltuirile de întreţinere suportate în actuala clădire, adică în jur de 280 de mii de lei pe lună. Ion Ceban a mai declarat că printre priorităţile sale sunt drumurile, reparaţiile în blocurile de locuinţe şi lucrările de deszăpezire pe timp de iarnă.

