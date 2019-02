Planuri pentru Nisporeni. Vlad Plahotniuc a discutat cu oamenii despre așteptările lor

Veșnicia s-a născut la sat și pentru ca vorba să nu-și piardă însemnătatea, repopularea localităților este una dintre prioritățile Partidului Democrat. De aceea, în sate vor continua faptele bune pentru asigurarea tuturor condițiilor unui trai decent.

Subiectul a fost discutat la întâlnirile liderului democrat, Vlad Plahotniuc, cu locuitorii din satele Brătuleni, Boldurești, Bărboieni și Valea Trestieni din raionul Nisporeni, care intră în circumscripția uninominală unde acesta candidează.



Astfel, preşedintele PDM le-a spus oamenilor că agenda lui include construirea și renovarea infrastructurii de apă și canalizare, gaz, drumuri bune, iluminat stradal, modernizarea grădinițelor, școlilor, bibliotecilor, oficiilor medicale și, desigur, crearea locurilor de muncă.



Chiar dacă în perioada guvernării democrate au fost implementate multe proiecte de acest fel, Vlad Plahotniuc spune că schimbările bune vor fi mult mai dinamice, datorită creșterii economice și a stabilității pe care o poate menține doar Partidul Democrat.



"Noi am făcut multe, dar încă nici noi nu suntem mulţumiţi de ce am făcut. Vrem să facem mult mai multe. Pentru că Moldova este a noastră, aşa cum este ea, iar noi suntem patrioţi şi am avut grijă de ea din 2016 şi o să avem grijă şi mai departe, dar cu ajutorul dumneavoastră", a spus candidatul PDM în circumscrpţia nr.17 Nisporeni, Vlad Plahotniuc.



Oamenii locului au confirmat că satele sunt într-o continuă schimbare și modernizare.



"Mulţumim frumos că v-aţi întors cu faţa la sat. Dacă toate guvernările care s-au perindat până acum, făceau măcar câte un kilometru de asfalt în fiecare sat, unde ar fi fost satele noastre acum ?"



”Noi ne-am întors cu fața la sat. Se urbanizează țara foarte repede și noi am început să întoarcem satului atenția prin proiecte”, a spus candidatul PDM în circumscrpţia nr.17 Nisporeni, Vlad Plahotniuc.



”Nu este o întrebare, este mai mult un discurs de mulțumire. În anul 2017 s-au alocat bani la fondul rutier pentru fiecare fiecare primărie în pare. Când am beneficiat de banii ăștia, la propriu satele Brătușeni și Cârnești am ieșit din glod”.



Cetățenii sunt convinşi că, avându-l pe Vlad Plahotniuc la guvernare, satele și țara se vor dezvolta. Și asta pentru că a moștenit de la părinţii și buneii săi calități importante – este gospodar, sufletist, disciplinat și ambițios.



" M-a învăţat tatăl dumneavoastră!

- Şi era dur, era strict sau numai cu mine era strict?

- Nu, iar dumneavoastră sunteţi viţa dumnealui."



"Pe când era eu mică, la noi în sat a intrat un om în vârstă, cărunt şi frumos, chiar dacă Siberia i-a ştirbit din frumuseţe. Acesta era bunelul dumneavostră.Vă doresc din tot sufletul ca dumneavoastră să fiţi mai departe la conducerea ţării. Pentru că aţi dovedit prin fapte şi exemple că ţara noastră poate să aibă un alt viitor. "



"Oameni buni, mă adresez către toată lumea, pe 24 februarie, să mergem cu inima şi cu sufletul deschis să votăm Partidul Democrat, pentru că partidul este cu noi şi noi cu ei. Înainte. "



Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, este primul în buletinul de vot în circumscripţia uninominală cu numărul 17 Nisporeni-Strășeni, dar și primul pe lista națională a formațiunii.