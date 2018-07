Planuri măreţe: Tesla va construi o fabrică în China

Compania americană a ajuns la un acord preliminar cu autorităţile din Shanghai pentru a construi o a doua unitate de producţie pentru modele Tesla. Elon Musk are planuri măreţe de expansiune.



Conform înţelegerii, noua unitate va avea o capacitate de 500.000 unităţi pe an. Tesla îşi doreşte de ceva vreme o creştere a capacităţii de producţie, dar în acelaşi timp urmăreşte o creştere a eficienţei când vine vorba de livrarea produselor sale. În acest moment, Tesla are o unitate de asamblare a automobilelor în Fremont, California şi o fabrică în care produce bateriile în Nevada, scrie adevarul.ro

După terminarea noii unităţi de producţie din China, cea mai mare piaţă pentru vehiculele electrice, compania americană îşi doreşte deschiderea unei unităţi de producţie şi în Europa. Noul război al taxelor declanşat de Donalt Trump afectează preţul modelelor produse în America. Răspunsul Chinei, la taxele impuse de guvernul american, a condus la o creştere cu până la 30.000 USD pentru Model S şi Model X. Astfel, modelele Tesla au devenit şi mai exotice.

În China, compania americană ar putea produce Model 3 şi viitorul crossover Model Y, Model S şi X având oricum un preţ de peste 100.000 USD.

China este în acest moment o piaţă de peste 700.000 modele electrificate, iar autorităţile îşi doresc ca până în 2025 să se ajungă la 7 milioane de modele electrificate comercializate pe an. Anul trecut, Tesla a vândut în China 14.779 unităţi, fiind pe locul 10 cu un procent de 3% din piaţă. Pentru Elon Musk este esenţial să producă şi să vândă cât mai multe unităţi pentru a face compania profitabilă.