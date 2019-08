PLANURI DE VACANŢĂ: Agenţiile vin cu oferte pentru minivacanţa bugetarilor

foto: emag

Oferte generoase pentru vacanţa bugetarilor. Agenţiile de turism profită de mica vacanţă pe care o vor avea angajaţii din acest sector în perioada 24-27 august şi se întrec în pachete turistice. Aceştia le propun clienţilor de la excursii prin Moldova, care încep de la câteva sute de lei, până la odihnă pe malul mării, pentru care trebuie să scoată din buzunare câteva sute de euro.



Minivacanţa este un prilej de a-ţi cunoaşte mai bine ţara, spun operatorii turistici. Astfel, excursiile prin locurile pitoreşti ale Moldovei sunt la mare căutare.



"Avem variantele clasice, începând cu cramele. Mergem mai departe, La Tiraspol, Bender şi cetatea. Apoi mergem iarăşi pe varianta clasică cu mănăstirile, Saharna, Ţipova şi Căpriana. Cei care iubesc puţină adrenalină şi o variantă mai activă. Aici avem ATV-uri prin Codrii Căprianei, în dependenţă de dorinţa turiştilor. Putem să includem în program şi tragerea cu arcul, aruncarea topoarelor", a spus reprezentantul agenţie de turism, Artiom Neaga.



Pentru o escapadă pe meleagurile noastre va trebui să scoateţi din buzunar de la 150 de lei, până la peste o sută de euro. Ceva mai scumpe sunt ofertele pentru ţările vecine, România şi Ucraina.



"Este Transfăgărășanul, Maramureșul, Iaşul. Începe de la 12 euro, Iaşul, celelalte încep de la 49 de euro. Avem varianta în Bucovel, cinci zile, 59 de euro, două nopţi şi trei zile, aici avem rafting, jeep safari, drumeţii", a spus reprezentantul agenţie de turism, Artiom Neaga.



Cei care mai au la dispoziţie câteva zile libere pot opta pentru vacanţe de pe litoral.



"Putem propune Insula Creta, preţul pentru o persoană începe de la 310 euro. La fel putem propune şi Muntenegru, preţul începe de la 380 de euro. Avem şi excursii în oraşe precum Istanbul, Italia, Viena. Preţul acestora porneşte de la 250 de euro, în funcţie de numărul de nopţi", a spus operatorul de turism, Svetlana Meisaros.



Moldovenii spun că cele patru zile libere sunt binevenite, mai ales înainte de noul an şcolar.



"Cred că se poate de organizat vreo excursie sau întâlniri cu rudele şi prietenii. - În ce excursii aţi merge? - Preferatele noastre sunt Ţipova şi Saharna."



"Cei care au copii pentru şcoală, se pregătesc de şcoală, este suficient, este bine că au patru zile, ceilalţi nu ştiu dacă sunt satisfăcuţi."



"Mă voi odihni acasă cu copii. Am copil care merge, în acest an, în clasa întâi, de aceea mă voi pregăti pentru şcoală."



"Se poate de mers şi la vilă. E foarte bine, poţi şi să te odihneşti."



Deja de mai mulţi ani bugetarii au minivacanţă cu ocazia marcării Zilei Independenţei. În schimb, aceştia au muncit ieri. Pe parcursul anului, angajaţii din acest sector beneficiază de 13 zile de sărbătoare, nelucrătoare, stabilite prin lege.