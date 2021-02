Planul Nataliei Gavriliţa: La putere doar pentru câteva săptămâni

La putere doar pentru câteva săptămâni. Acesta este planul Nataliei Gavriliţa, candidatul desemnat la funcţia de prim-ministru. Vicepreşedintele PAS a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că dacă va primi votul de încredere în Parlament, va fi nevoită să demisioneze sau cabinetul de miniştri va pica prin moţiune, în condiţiile în care nu va avea sprijin politic.

"Avem un set de măsuri bine gândite pentru câteva săptămâni de guvernare, după care am demonstra foarte clar cetăţenilor lipsa voinţei politice şi fie am fi demişi, fie am demisiona", a menţionat Natalia Gavriliţa.

Acum o săptămână, Natalia Gavriliţa nu a obţinut niciun vot în Parlament. În timpul şedinţei, socialiştii au anunţat că o propun pe pe Mariana Durleşteanu la funcţia de prim-ministru, candidatura ei fiind susţinută de 54 de deputaţi, inclusiv cei trei independenţi şi parlamentarii "Pentru Moldova".

Maia Sandu a respins această candidatură, pe motiv că printre cei care o sprijină ar fi şi aleşi bănuiţi de corupţie şi a înaintat-o repetat pe Natalia Gavriliţa. Acum, mingea se află în terenul Curţii Constituţionale, care a fost sesizată de socialişti. Prin urmare, magistraţii se vor expune săptămâna viitoare dacă decretul preşedintelui nu încalcă prevederile Legii Supreme. Pe de altă parte, Sandu spune că a acţionat corect atunci când a desemnat-o pe fosta colegă de partid.

De altfel, colegii premierului desemnat susţin că PSRM şi Platforma "Pentru Moldova" ar putea vota pentru cabinetul propus de Gavriliţa.

"Există un asemenea scenariu, acest scenariu are la bază frica coaliţiei Şor - Dodon de votul cetăţenilor", a declarat Igor Grosu, preşedintele fracţiunii PAS.



Deputatul Platformei "Pentru Moldova" Marina Tauber spune сă nu a auzit niciodată despre astfle de discuţii. Totuşi, Tauber a evitat să spună dacă echipa din care face parte va vota sau nu pentru Gavriliţa.



"Ştiţi, eu m-aş abţine de la declaraţii oficiale, pentru că toate poziţiile noastre oficiale sunt discutate de noi toţi împreună, în mod democratic, şi doar atunci noi ieşim cu declaraţii", a spus Marina Tauber.



La rândul lor, socialiştii nu cred că decretul de desemnare repetată a Nataliei Gavriliţa în funcţia de prim-ministru va fi declarat constituţional.



"Dar, spre exemplu, dacă şi această versiune are dreptul la viaţă, ne vom consulta, ne vom întruni în componenţa organelor de conducere şi vom decide", a subliniat Corneliu Furculiţă, preşedintele frecţiunii PSRM.



Platforma DA a declarat că nu o vor vota pe Natalia Gavriliţa, dacă aceasta va veni în plen a doua oară, şi posibil, nici măcar nu va participa la şedinţă. Asta şi pentru că ei şi-au asumat un guvern minoritar şi l-au desemnat pe Andrei Năstase, candidatură refuzată de Maia Sandu.



"Eu văd că deja s-a schimbat un pic retorica doamnei Gavriliţa, dar vreau să înţeleg de ce nu poate fi în picioare ideea noastră cu guvernul minoritar. Noi vrem să guvernăm pe bune, fără mimare, câteva luni, şi să facem şi să implementăm anumite măsuri de anticriză", a menţionat Alexandru Slusari, preşedintele fracţiunii Platforma DA.



Liderul Grupului "PRO MOLDOVA" spune că atât el, cât şi colegii lui, vor ridica mâna pentru Guvernul Gavriliţa, doar dacă aceasta va veni cu un program ambiţios.



"Dacă declară deja de pe acum că vrea să stea vreo 2,3 săptămâni să guverneze, asta mi se pare o lipsă de seriozitate, chiar devine deja un fel de crimă împotriva cetăţenilor să-şi baţi joc de ţară şi de ei", a precizat Andrian Candu, preşedintele grupului "PRO MOLDOVA".



Am încercat să obţinem o reacţie şi de la liderul PDM, Pavel Filip, dar el nu ne-a răspuns la telefon.