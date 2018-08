PLANTAŢII AFECTATE DE MUCEGAI! Podgoriile Moldovei suferă din cauza ploilor şi temperaturilor înalte din ultimele săptămâni

Vremea din ultimele săptâmâni îi pune la grea încercare pe viticultori. Ploile şi temperaturile înalte au favorizat apariţia mucegaiului cenușiu în viţa de vie. Boala a redus nu doar din cantitatea recoltei, dar şi din preţul de comercializare a strugurilor. Cele mai afectate sunt soiurile albe de masă timpurii.



De pe cele 18 hectare cu viţă de vie, Ion Soltan din comuna Budeşti preconiza să culeagă circa 20 de tone de struguri, dar din cauza că au fost afectaţi, va aduna cel mult 12 tone.



"Exces de apă, uitaţi-vă cum crapă bobiță. Toată apa se evaporă din sol şi tot trage strugurele. Strugurele ăsta până va fi gata el deja va fi tot stricat. Lui îi mai trebuie până la copt aproximativ o săptămână, dar pe el boala îl afectează timp de trei-patru zile", a declarat Ion Soltan director întreprindere agricolă.



Ciorchinii negri s-au copt în acest an mai devreme, aşa că au fost mai puţin afectaţi.



"Coacerea ei a fost mai înainte, noi am stropit-o, ea a reuşit să acumuleze zahăr, s-a mai oprit din mucegai. Odată ce a fost afectat strugurele, nu-l putem realiza", a spus Ion Soltan director întreprindere agricolă.



"Îl alegem, tăiem ce-i rău. Ce-i bun punem în ladă. Când sunt buni strugurii culegi mai repede, dar aşa."



"Este multă poamă stricată anul acesta."



Boala a apărut şi la legume.



"Şi roşiile şi tot am stropit cu lapte şi apă. Un pahar de lapte la un litru de apă a făcut soluţia şi a stropit. Ele şi-au mai revenit. Stropeam înainte cu piatră vânătă", a spus Ecaterina Coşarcă, locuitoare a satului Budeşti.



Specialiştii spun că mucegaiul cenuşiu ar putea afecta şi soiurile pentru vin.



"Sunt soiuri foarte sensibile. Grupa Chardonnay, Pinnot, Savignion, Riesling", a spus Valeriu Cibotari specialist viticultură, MADRM



Preţul pentru un kilogram de struguri de masă variază între nouă şi 17 lei.