Planta care este mai puternică decât Viagra! Efectele ei i-au uimit până şi pe medici

Daca te intrebi de unde provine denumirea acestei plante, afla ca legenda spune ca un pastor chinez este cel care a descoperit primul efectele ei. Se pare ca animalele din turma lui se imperecheau mai des dupa ce consumau aceasta planta.

Planta iarba tapului, cunoscuta de catre specialisti sub denumirea de epimedium, nu are doar proprietati afrodisiace, ci poate fi utilizata in mai multe scopuri destinate sanatatii organismului, scrie realitatea.net.



Cazuri in care poti sa apelezi la suplimentele cu iarba tapului:- dureri de spate si genunchi, in special daca sunt insotite de o stare de moleseala;

- dureri articulare;

- oboseala fizica si mentala;

- pierderi de memorie;

- tensiune arteriala ridicata;

- boli de inima;

- boli de ficat;

- bronsita;

- infectii virale;

- febra fanului (inflamatie cronica a mucoazei nazale);

- osteoporoza;

- simptomele asociate cu menopauza;

- disfunctii erectile;

- ejaculare precoce;

- lipsa libidoului



Icariina este substanta activa din compozitia plantei iarba tapului, care a fost extrasa si modificata pentru prepararea mai multor produse: tablete, capsule, pudra, ceai. Totusi, cum actioneaza ea si cum iti poate imbunatati viata sexuala? Ea asigura cresterea fluxului de sange ce alimenteaza organul genital si stimuleaza functiile sexuale, ceea ce ajuta la mentinerea unei erectii pe o perioada mai lunga, scrie bzi.ro.



De asemenea, ea are in compozitia ei fitoestrogeni, substante vegetale asemanatoare estrogenilor, hormonii sexuali feminini. Aceste substante nu reusesc doar sa stimuleze libidoul scazut, ci si sa scada riscul de pierdere osoasa, conditie fizica intalnita frecvent la femeile care au trecut de menopauza.