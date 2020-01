"Plângea, era foarte agitat, flămând...". Tânărul, care a salvat copilul abandonat într-un cărucior, a povestit cum s-a întâmplat totul (VIDEO)

Un bebeluş a fost găsit miercuri, în jurul orei 18:00, de către un tânăr. Micuţul era într-un cărucior, abandonat în sectorul Buiucani din Capitală. Victor Melnic ne-a povestit că a crezut iniţial că micuţul a fost lăsat de către părinţi pentru o perioadă scurtă, aşa că a hotârât să-i poarte de grijă.

"Am fost în vizită la prietena mea, ea locuieşte la primul etaj şi trebuia să plec acasă şi mergând am observat un copil mic plângea. M-am apropiat de cărucior, mă gândesc că poate l-a lăsat cineva, a plecat până sus apoi repede coboară. Am stat 5 minute, 10, 15 minute, deja îmi părea ceva straniu, copilul plângea şi am decis să sun 112. Era foarte agitat, flămând. Nu era învelit nu era prea îmbrăcat subţirel.", a povestit Victor Melnic.

