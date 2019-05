Planetele care ar putea fi salvarea omenirii în caz de apocalipsă

Oamenii de ştiinţă au descoperit de-a lungul anilor o multitudine de exoplanete, mai exact 4.000. Pe unele dintre acestea ar putea trăi și omul, dacă părăsim Pământul. „A fost o surpriză uriașă să realizăm că s-ar putea să existe atât de multe lumi de apă", a declarat unul dintre cercetători. Cu toate acestea, de ce sunt cercetătorii așa interesați de aceste planete din afara sistemului nostru solar?

Ei bine, se pare că multe dintre acestea ar putea fi acoperite de oceane, ceea ce înseamnă că ar putea găzdui viaţă. Însă, din cauza distanței considerabile dintre acestea și Terra, cercetătorii întâmpină o mulțime de provocări. Cu toate acestea, au reușit să culeagă câteva informații prețioase.

Un studiu publicat în revista de specialitate Proceedings of the National Academy of Sciences relevă că unele dintre exoplanete pot avea până la 50% apă, pentru a avea un grad de comparaţie, în cazul planetei noastre apa reprezintă 0,02% din masa totală a planetei. În aceste cazuri, presiunea apei ar fi atât de mare încât ar conduce la transformarea acesteia în gheaţă.

Oamenii de ştiinţă care se ocupă de studiul exoplanetelor au dezvoltat o teorie conform căreia lumile din afara sistemului nostru solar, care au între două şi patru ori mărimea Terrei, clasificate drept planete sub-neptunice, sunt mai degrabă acoperite de apă decât de gaz.

În plus, aceștia au mai descoperit că multe dintre exoplanetele cunoscute se încadrează în două categorii: cele care au o rază cu 1,5 mai mare decât cea a Pământului și altele cu raza de 2,5 ori mai mare.

„Modelul indică faptul că exoplanetele care au raza cu 1,5 mai mare decât cea a Pământului (de cinci ori masa Pământului) tind să fie planete stâncoase, în timp ce exoplanetele cu o rază de 2,5 ori mai mare (cu o masă de 10 ori mai mare decât cea a Pământului) sunt probabil lumi de apă", a declarat Li Zeng, scrie realitatea.net