Planeta s-a întunecat aseară. Mai multe ţări, printre care şi Moldova, au marcat Ora Pământului

foto: banatulazi.ro

Planeta s-a întunecat aseară. Mai multe ţări, printre care şi Moldova, au marcat ieri Ora Pământului. Autorităţile, agenţii economici, dar şi simplii cetăţeni au fost îndemnaţi să stingă lumina pentru 60 de minute, în intervalul orelor 20.30 - 21.30. Acţiunea are drept scop sensibilizarea oamenilor faţă de resursele energetice.



"An de an constatăm că în decursul unei ore, când se derulează Ora Planetei, cheltuielile se reduc cu circa 250 - 300 de mii kilowaţi/oră", a spus Vasile Gribincea, şef serviciul de presă Gas Natural Fenosa.



Asociația Scouților din Moldova a marcat acest eveniment prin cântec şi cu lumânări aprinse.



„ În alți ani practicăm să ieșim afară fiindcă martie era fără zăpadă, cel care are o chitară mai i-a o chitară cu el și, la Dendrariu spre exemplu în careva an a fost o oră de cântece”, a menţionat Vasile Godoroja, vicepreședintele Scouților din Moldova.



Oamenii salută această inițiativă.



„ Eu obișnuiesc să sting lumina după mine cât mai des, noi ne străduim să fim corecți cu planeta.”



„ Desigur asta este un lucru foarte bun, un lucru nobil fiindcă astăzi energia este consumată foarte demult pe tot pâmântul, de aceea e bine o economie.”



„ Oamenii uită să stingă lumina atunci când nu mai au nevoie. Cel puțin odată pe an, dacă toți s-ar gândi câtă energie consumăm și ce daună aducem pământului, cred că ar fi minunat.”



Ora Pământului este un eveniment internațional, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie. Acţiunea constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de 60 de minute. Astfel, dacă toţi cei aproape 900 de mii de clienţi ai Gas Natural Fenosa ar deconecta energia electrică timp de o oră, s-ar economisi aproximativ 900 de mii de kilowaţi. Acest lucru ar proteja planeta de încă 500 de tone de gaze cu efect de seră. Prima oară, Ora Pământului a avut loc la Sydney, Australia, în data de 21 martie 2007.