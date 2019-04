PLANETA, PE MÂNĂ COPIILOR. La un joc intelectual au fost discutate soluţiile încălzirii globale

Embed:

Au luat locul marilor puteri ale lumii și au decis soarta Planetei. Mai mulți elevi ai unei școli private din Capitală au jucat în premieră celebrul joc “Keep Cool!”, care are drept scop sensibilizarea participanților despre efectele încălzirii globale.



Elevii au reușit să găsească și unele soluții pentru combaterea poluării, printre care ar fi crearea mai multor fabrici ecologice, scoaterea din uz a plasticului și folosirea rațională a resurselor naturale.



”Calamitățile naturale au un impact foarte mare asupra țărilor și jucând această joacă noi înțelegem ce impact are, cum putem rezolva problemele și că de fapt, noi putem schimba ceva în lumea asta și putem face ceva frumos.”



”Am învățat să investesc, să-mi creez propriile tactici, să mă împrietenesc cu adversarii, pentru putem să facem negocieri sau să împrumutăm unii de alții.”



”Acest joc anume ne arată că fiecare pas pe care noi îl facem are consecințe și deciziile incorecte pot duce la lucruri foarte grave, care au să urmeze.”



Jocul durează, în medie, două ore, timp în care participanții, prin negocieri, încearcă să ia cele mai bune hotărâri, pentru a dezvolta economia mondială, fără a pune în pericol mediul înconjurător.



”În urma jocului acesta se înțeleg mai multe chestii, de exemplu cum funcționează economiile și politicile globale și cum funcționează mediul ca un sistem integrat”, a spus Ion Ungureanu, reprezentantul Asociației "EcoVisio".



”Reflectarea situațiilor de viață aceea ce se întâmplă în fiecare atunci când aruncă deșeuri fără a le selecta separat, atunci când utilizăm resurse fără a ne gândi la consecințe. este simularea viații adevărate, doar că în formă de joc”, a spus Inga Chiosa, directoarea adjunctă a școlii.



Jocul este destinat atât copiiilor, cât și adulților. Acesta a fost creat în 2004 de doi germani.