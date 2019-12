Planeta noastră, viitorul nostru: Zeci de oameni au schimbat plasticul pe un săpun natural

Zeci de oameni au venit, astăzi, în Parcul Central din Capitală, pentru a schimba plasticul pe un săpun natural. Inițiativa aparține unei organizații nonguvernamentale, care a și-a propus în acest fel să reducă volumul deșeurilor neregenerabile. Activiștii au deschis un atelier de reciclare a articolelor din plastic.

În doar câteva ore, Parcul Central ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, s-a transformat într-un adevărat centru de colectare a plasticului. Printre primii care au elevii unui liceu din Chișinău, care au reușit să adune șapte kilograme de plastic.



”Noi suntem pentru ecologie. Suntem gata să facem totul, pentru ca lumea ce ne înconjoară să fie fără plastic. Dacă toți ar colecționa așa, atunci, într-un timp scurt, vom curăți planeta”, a spus elevul Liceului Teoretic ”Olimp” din Chișinău, Mihail Pometca.



”Elevii și profesorii au fost foarte entuziasmați, pentru această inițiativă și cred că, o dată pe lună, vom continua această campanie, în liceu”, a spus directorul-adjunt, Liceul Teoretic ”Olimp” din Chișinău, Mareana Sava.



Mariana Durlescu a colecționat timp de șase ani capace de la sticle din plastic, iar astăzi a decis să le aducă pentru a fi reciclate.



”Capace am adus, pe care le-am adunat câțiva ani. - Câte kilograme ați adus? - Păi iaca mi-a zis, două kilograme. Peste două kilograme. Dacă plasticul va fi reciclat. Nu va fi aruncat. Va fi folosit și păstrată natura”, a spus locuitoarea municipiului Chișinău, MAria Durlescu.



Unii oameni, spun că prin colecționarea plasticului vor contribui la curățarea planetei.



”Am strâns tot ce am găsit prin casă, de la colegi și vecini și am adus. Decât să aruncăm, dacă cineva colectează și reciclează, noi chiar ne bucurăm”.



”Am adus sticle de la detergenți și spray-uri diferite, de la iaurt. Vreau să salvez natura de plastic și sunt un eco activist”.



Potrivit organizatorilor, scopul inițiativei este de încuraja populația să refolosească plasticul, nu să-l arunce. Aceștia organizează campanii de colectare o dată pe lună, iar anunțurile le fac pe rețele de socializare. De această dată, la fiecare cinci sute de grame de plastic, au oferit donatorilor câte un săpun natural.



”Oamenii pot să aducă tipul de plastic doi și cinci. Acestea sunt cele mai des folosite, în casă se găsesc, la diferite ambalaje: de detergenți, de la șampon, balsam. Sunt toate căpăcele de la sticlele de apă. Plasticul este reciclat la noi în atelier. Noi îl mărunțim. Apoi vom face din el diferite obiecte. De exemplu: lămpi, obiecte de birotică, din căpăcele facem și cercei”, a spus organizatorul, Elena Tacu.



În luna noiembrie al acestui an, organizația a împlinit doi ani de activitate.